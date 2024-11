Zdrogovaný pár si spletl hřiště s obývákem, žena čile vysávala pískoviště

„Přibližně třicetiletý muž spokojeně seděl na lavičce s pocitem, že jde o jejich obývací sedačku. Jeho zhruba pětadvacetiletá manželka pak držela v ruce vysavač, který samozřejmě nebyl v zásuvce, a uklízela domnělý obývák,“ popsal nyní okolnosti případu Ladislav Staněk, zástupce velitele chodovské městské policie. Podotkl přitom, že Chodov sice není New York, ale občas evidentně umí překvapit.

Dvojice nebyla strážníkům neznámá. Ze zkušeností jim proto bylo jasné, že jsou pod vlivem drog. „Zřejmě to byla kombinace různých návykových látek, protože něco je vybudilo do aktivity a zároveň měli bludy,“ odhadl Staněk. Právě s ohledem na zjevnou dezorientovanost strážníci vyloučili, že by za rozpoložením páru byl alkohol.

„Bylo potřeba jim v imaginárním bytě trochu vyvětrat. Hlídka dvojici zorientovala v čase a prostoru a i s vysavačem celým od písku je nasměrovala k jejich příbuzenstvu,“ uzavřel příhodu zástupce.

Podle Staňka se strážníci s narkomany při výkonu služby občas setkávají, související případy však řeší spíš Policie ČR. „Větší problém má Chodov s bezdomovci, nicméně to spolu částečně souvisí. Oni mají s návykovými látkami často problémy,“ doplnil.