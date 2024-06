Americká legenda Downset zavítá v rámci evropského turné do Velichova

Síla hudebního sdělení této formace se opírá o texty, kterým její členové přikládají velký důraz. „Svoji lyriku staví na bolesti a drsnosti ulic a nespravedlnosti politických praktik,“ přiblížil Josef Balák z pořadatelské agentury DenDis music.

Downset svým uměleckým výrazem pomáhali položit základy hudební scény kapel kombinujících do té doby nesourodé žánry, jako je rap, metal a hardcore.

Kapela vznikla v roce 1986 v Los Angeles a původně vystupovala pod názvem Social Justice jako převážně hardcore punková parta. Své první album skupina vydala v roce 1989 pod názvem Unity Is Strength. V roce 1992 si Social Justice změnili název na Downset.

O dva roky později podepsali smlouvu s Mercury Records, dceřinou společností Polygram Records, a v témže roce vydali svůj stejnojmenný počin, který podpořili na turné s dalšími věhlasnými americkými kapelami Biohazard a Dog Eat Dog. Následovalo turné s kapelami Pantera a The Almighty a na začátku roku 1995 se Downset vrátili do Evropy už jako headliner.

„V roce 1995 se také objevili na některých velkých rockových festivalech po celém kontinentu včetně věhlasných Roskilde a Dynamo," připomněl Balák. O rok později Downset vydali své komerčně nejúspěšnější album Do We Speak A Dead Language? u Mercury Records. Následovala alba Check Your People, Universal a One Blood. Poslední album Maintain vyšlo 10. června 2022.

Jako předkapely se ve Velichově představí kapela E.O.S. ze Stochova a domácí scénu zastoupí dnes už také legendární parta Censorshit z Ostrova. Ty letos čeká koncertně nabitý rok. Kromě svých kultovních skladeb zahrají i písně ze zatím poslední desky Slyšim Vidim Povim vydané v roce 2021. Podle Baláka je několik desítek vstupenek na dnešní velichovský večer stále k mání, takže kdo by chtěl vidět legendy naživo, má šanci.