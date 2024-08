Rozhodovala rychlost. Dotaci na sociálně slabé žáky tak školy nedostanou

Radnice se s odmítnutím nechce smířit. Vůči dotační výzvě podala námitku. Podle mariánskolázeňského místostarosty Samuela Zabolotného směřovala na ministerstvo školství právě kvůli údajně nepřehledné situaci kolem nastavení výzvy.

„Zásadní informaci o tom, že ve výzvě rozhoduje rychlost, jsme nedostali. A tak jsme nevěděli, že dotace je kolová, tedy platí, kdo dřív přijde, ten má. Neoficiálně jsem se z ministerstva dozvěděl, že podobný problém měli i další neúspěšní žadatelé,“ informoval Zabolotný.

Podíl dětí s chabým rodinným a sociálním zázemím je v Mariánských Lázních skutečně významný. Podle údajů tamní radnice navštěvuje Základní školu Vítězství 70 procent takových dětí, Základní škola Úšovice jich má 34 a školu Jih navštěvuje 20 procent dětí z nepodnětného prostředí. Místní školy se potýkají i s vysokým počtem dětí ukrajinské národnosti.

Zabolotný rovněž poukázal na to, že ministerstvo školství ve svých dřívějších vyjádřeních tvrdí, že právě podpora škol s náročnějšími žáky bude mít celospolečenské přínosy a v budoucnu bude znamenat i značný příjem do státního rozpočtu.

Aby školáci v budoucnu neskončili na dávkách

Dotace by mohly školám umožnit doučování, častější dělení hodin na menší skupiny a tandemovou výuku, takže by se učitelé mohli dětem věnovat cíleně. Rovněž by se mohly zvýšit takzvané ostatní neinvestiční výdaje, z nichž lze hradit plavání, výlety, pomůcky. Školy by si také mohly dovolit zaplatit větší úvazky psychologů, speciálních pedagogů či posílit nadtarifní složku platů a tím zvýšit motivaci učitelů. To vše by mělo zajistit, aby co nejvíce žáků školy dokončilo a následně nezůstalo na dávkách.

Co ale vadí radnici nejvíc, je skutečnost, že získání dotace z Národního plánu obnovy je podmínkou pro podání další žádosti o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Konkrétně na investice do odborných a kmenových učeben základních škol.

Druhá námitka z města Mariánské Lázně tak směřovala na krajský úřad, který o dotaci spolurozhoduje. „Nesouhlasíme s tím, aby podmínky dotace na investice do základního vzdělání byly podmíněny čerpáním jiné dotace. Když jsem pracoval v Bruselu, bylo tohle přesně to, čemu Evropská unie chtěla zabránit. Tedy dotace pro dotace. V rámci základního vzdělávání je to docela tristní situace,“ konstatoval místostarosta Zabolotný.

Doplnil, že naposledy byla dotace pro základní školy vypsaná na konci roku 2022. „Od té doby čekáme na dotace, abychom rozvíjeli naši školní infrastrukturu. Věřím, že kraj shledá toto kritérium neopodstatněným a s investicemi do škol nám pomůže,“ dodal.