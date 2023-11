Dvouletý experiment je u konce. Česká pošta v Aši znovu otevře dodejnu

„Doručování listovních zásilek v Aši z provozovny České pošty v Chebu bylo neefektivní. Od ledna tak bude v Aši obnovena dodejna listovního doručování. Přestanou problémy s pozdní nebo chybnou distribucí dopisů,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V poštovní dodejně by mělo najít práci celkem pět listovních doručovatelů. Jenže sehnat lidi nebude vůbec jednoduché. Poté, co Česká pošta přesunula dodejnu do Chebu, totiž většina zavedených doručovatelů podala výpovědi a našla si práci jinde.

„Zástupci České pošty nás požádali, abychom jim s náborem zaměstnanců pomohli. Už jsem proto oslovil bývalé doručovatele, kteří tady pro poštu dříve pracovali, aby se vrátili zpět. Někteří jsou ochotni to udělat,“ oznámil starosta Kokoř.

Důležité je sehnat doručovatele

Podle starosty jde radnici hlavně o to, aby doručování fungovalo standardně a aby dopisy chodily včas. S doručováním totiž neměli problémy jen lidé, ale i úřady a firmy. „Není to vina těch doručovatelů. Celý nově zavedený systém, který tu funguje asi dva roky, je špatně nastavený,“ uvedl Kokoř.

Kvůli tomu, že nedošly včas dopisy, lidé například nestihli plánované operace. Potíže hlásily banky, úřady a další instituce. „Co vím, tak došlo i k nějakým finančním ztrátám,“ naznačil starosta, který se sám zapojil do shánění nových zaměstnanců pošty.

„Díky aktivitě starosty jsme se dohodli se dvěma zájemci, kteří jsou připraveni nastoupit jako doručovatelé na ašskou dodejnu. V prosinci bude náborová kampaň, aby od začátku roku bylo vše připravené a mohl se rozběhnout ostrý provoz listovního doručování,“ konstatoval mluvčí pošty Vitík.

Společné plány, jak využít budovu

Kromě změny v doručování se vedení pošty s radnicí dokázalo domluvit i na budoucnosti nemovitosti, kterou Česká pošta v Aši vlastní. „Prostory objektu, pro něž nemá pošta využití, nabídneme městu. Teď se chystá smlouva, podle níž bude město Aš volné prostory užívat,“ upřesnil Vitík.

„Že se doručování listovních zásilek po dvou letech vrátí zpět do Aše je pro nás důležité. Významná je i dohoda o budově, v níž pošta sídlila. Ta zůstane v majetku České pošty. Společně zkusíme najít cestu, jak opravit prázdná patra budovy na byty pro občany Aše,“ nastínil další osud budovy starosta.

„Věřím, že výsledky jednání se dostaví co nejdříve. Samospráva je naším přirozeným partnerem a na příkladu Aše je vidět, že se dokážeme dohodnout i na řešení složitých problémů,“ dodal pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.