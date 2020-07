Jak se vůz vřítil do nočního klubu, mohl vidět řidič BMW. Hledá jej policie

Nehoda se stala 23. února v noci v ulici Pekařská. Mercedes, který řídila opilá sedmadvacetiletá žena, se proboural do nočního klubu, kde v tu chvíli bylo několik lidí. Jednu z návštěvnic pak odvezla záchranka s lehkým zraněním na ošetření do nemocnice.



Kriminalisté z kamerových záznamů později zjistili, že v době nehody zastavil u klubu řidič stříbrného BMW X5.

„Muž je ve věku přibližně pětatřiceti let. Žádáme jej, ale i další případné svědky, aby volali na bezplatnou linku 158 nebo se obrátili na chebské kriminalisty, případně na kterékoliv policejní oddělení,“ řekl mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.

Řidička, která tehdy nezvládla jízdu, napáchala škodu za 105 tisíc korun. Poničila vchodové dveře i zdi. Při dechové zkoušce pak nadýchala přes 1,7 promile.

„Paní to napálila ve stokilometrové rychlosti přímo do našeho vchodu, bylo to hrozné, všichni jsme byli vyděšení. Hlavně jsme hned nevěděli, co se stalo, všude byla najednou spousta prachu. Nejdřív jsem si myslel, že nás tu chce někdo odpálit. V tu chvíli bylo uvnitř asi deset lidí,“ popsal krátce po nehodě dramatické chvíle majitel nočního klubu.

Dramatickou scénu uvnitř podniku zachytila bezpečnostní kamera: