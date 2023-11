Nová křižovatka je podle řidičů složitá. Standardní provedení, oponuje město

„Nebudu říkat, že jsem podobných křižovatek viděl miliony. Ve světě i u nás je ale podobné řešení poměrně běžné,“ řekl k nové podobě křižovatky náměstek primátorky Tomáš Trtek. „Je to standardní křižovatka ve tvaru T se dvěma odbočovacími pruhy ve vedlejší a připojovacím na hlavní ulici,“ poznamenal náměstek.

Mnoha lidmi zmiňovaná okružní křižovatka podle něj v místě křížení Západní a Šumavské vzniknout nemohla. „Z důvodů prostorových, majetkových i dopravně bezpečnostních,“ vysvětlil Trtek. Stavbě okružné křižovatky tak bránil fakt, že část pozemků, na kterých by musela stát, nepatří městu. Technicky by to musel být ovál mimo hlavní osu komunikace.

Řidiči autobusů si s křižovatkou poradí

„Mohlo by dojít k situaci, kdy by vozidla přijíždějící do centra musela vzhledem k jeho blízkosti zastavit na železničním přejezdu, což nelze,“ doplnil náměstek primátorky. Okružní křižovatka by se více líbila i řediteli Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáši Siřínkovi. Spekulace, že je nová křižovatka pro řidiče autobusů MHD neřešitelným oříškem, ale odmítá.

„Byli jsme samozřejmě účastníky kontrolních dnů stavby,“ uvedl Siřínek. Novou křižovatku tak bere jako dobré řešení dopravní situace. „Už jenom proto, že je lepší než ta, která zde byla dřív,“ poznamenal ředitel. Stavební úpravy začaly v červenci. Jejich důvodem bylo vedle vyřešení dopravy i zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Kolaps dopravy zavinil uzavřený přejezd

Kombinovaný přechod pro ně je nyní mimo křižovatku. „Vymístění přechodu umožnilo vytvořit v křižovatce odbočovací pruhy,“ oznámil mluvčí magistrátu Jan Kopál. „Nejhorší byly negativní reakce obyvatel, kterých se dotkla omezení v dopravě,“ podotkl náměstek Martin Dušek. Vyvrcholila v době, kdy Správa železnic uzavřela přejezd, což způsobilo v dopravě chaos.

Sjezdy z průtahu městem do jeho centra nedokázaly v době špičky veškerý provoz „pobrat“. Přejezd správci kolejí opět otevřeli v 28. listopadu. Omezení na železniční trati z Karlových Varů do Mariánských Lázní ovšem podle webu Správy železnic potrvají do 9. prosince. Ani vlastní stavba křižovatky se ovšem neobešla bez komplikací.

Nové řešení se stalo terčem vtipů

Tou největší byl objev sklepů bývalé zástavby Tuhnic. „Díky georadaru jsme naštěstí mohli pracovat tam, kde bylo potřeba,“ uvedl stavbyvedoucí Lukáš Dziuba. Zdržení z první etapy se však dodavateli podařilo v té druhé dohnat tak, že se podařilo dodržet původní termín dokončení stavby. Město za ní zaplatilo 16,3 milionu korun včetně daně.

Nové řešení křížení Západní a Šumavské ulice se na internetu už stalo terčem vtipů. Objevila se například koláž, kde je na jednom obrázku snímek, jak by měla doprava vypadat, na druhém pak, jak podle kritiků křižovatky vypadat bude. Na něm je zachycená řada dopravních nehod.