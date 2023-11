Objížďka i půl hodiny. Kvůli opravě přejezdu kolabuje ve Varech doprava

„Všiml jsem si, že průtah stojí. A tak jsem to do centra vzal sjezdem u Tuhnického mostu přes Sokolovskou ulici. Jel jsem to skoro půl hodiny. Kupodivu Chebský most byl v tu chvíli prakticky prázdný,“ popsal zážitky z pondělního rána jeden z motoristů, který denně do Karlových Varů přijíždí od Sokolova.

Lepší to ale nebylo ani ve směru od Ostrova. Řada řidičů ve snaze vyhnout se Chebskému mostu, který je za současné situace jedinou přístupovou cestou přímo do centra města, volila hned první možnost přes Pražský most do Drahovic. „Auta, která sjížděla do Drahovic, stála kolem osmé ráno až na mostě,“ potvrdil další z motoristů.

Trable se nevyhnuly autobusům městské hromadné dopravy. Ranní spoje nabíraly zpoždění. „Mezi Tržnicí a Tuhnicemi funguje pendlbus, ostatní linky ženeme přes průtah,“ uvedl Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Trable až do 28. listopadu

Právě na průtahu nabrala většina spojů zpoždění. Problémy se ale podle Siřínka nevyhnuly ani zmiňovanému pendlbusu. „Rodiče vozí děti do školy, Šumavská je stále pro dopravu uzavřená, takže je to tam trochu divoké. Je to pro nás komplikace, která naštěstí nebude trvat moc dlouho,“ doplnil.

„Neumím si představit, jak to bude vypadat, až bude na dva roky zavřený Chebský most,“ dodal Lukáš Siřínek v odkazu na chystanou rekonstrukci tohoto mostu. Tuhnický železniční přejezd je pro veškerou dopravu uzavřený od nedělního večera. Práce, které provádí Správa železnic, budou pokračovat do 28. listopadu.

Situaci v ulicích města monitorují dopravní policisté. Apelují na motoristy, aby při cestách do centra nevyužívali pouze Chebský most. Při cestě do středu města lze podle jejich doporučení využít i jiné trasy, jako třeba Sokolovskou ulici a pokračovat přes Ostrovský most. Další z možností je projet průtah až ke sjezdu do karlovarských Drahovic.

„Dopravní policisté projíždí pozemní komunikace v centru i průtah,“ oznámil policejní mluvčí Jan Bílek. Když budou komplikace trvat, zapojí se i do řízení dopravy. „Pak budou na křižovatce u Chebského mostu vypnuty semafory a dopravu na místě budou řídit dopravní policisté, aby byla v místě plynulejší,“ podotkl Bílek.

Západní ulice byla neuralgickým bodem dopravy v Karlových Varech už před nedávnem, kdy město upravovalo křižovatku se Šumavskou. Tehdy ale bylo možné opravovaný úsek objet přes Moskevskou a Šumavskou ulici. Tato alternativa v aktuální situaci možná není.

Snadnější situaci než motoristé mají pěší. Ti mohou tuhnický přejezd obejít podél burzy. U ní také dopravní podnik zřídil dočasné autobusové zastávky tak, aby se děti snadno dostaly do nedaleké základní školy.