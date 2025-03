Z klidné vesnice se po otevření hraničního přechodu stala autostráda, lidé se aut bojí

Kdysi to byly klidné vesnice. Po otevření silničního hraničního přechodu však po úzké komunikaci, která se klikatí mezi domy, jezdí zejména pendleři ze širokého okolí. A také Němci, kteří nechtějí objíždět Ašský výběžek a skrz Česko si zkracují cestu ze Saska do Bavorska a naopak. Problémem je, že si někdy silnici pletou se závodní dráhou. Místní se obávají o bezpečnost a volají po úpravách, které by „závodníky“ umravnily.

„Zhruba 60 procent řidičů překročilo povolenou padesátku, nejvyšší zaznamenaná rychlost byla 110 kilometrů za hodinu. Nejvíce aut obcí projíždí kolem šesté hodiny ranní, odpolední špička je mezi 14. a 16. hodinou,“ popsal první výsledky měření Milan Vrbata, mluvčí radnice v Aši, pod kterou Doubrava i Kopaniny spadají.

Silnice přitom pro obě obce funguje jako hlavní komunikační trasa. „Místní po ní chodí do restaurace, děcka na autobus. Cesta je klikatá, takže za zatáčku není vidět. V případě nouze všichni skáčeme do příkopu. Zatím se nic vážnějšího nestalo, ale pod koly automobilů hynou domácí mazlíčci. Mně auto přejelo kočku. A přece nebudeme čekat, až dojde k neštěstí,“ říká Alena Niemsová, která poblíž frekventované silnice v Doubravě bydlí.

Stejně jako ostatní se obává, že s nástupem jarních měsíců se množství aut i jejich rychlost ještě zvýší.

„Většina řidičů tu jezdí tak rychle, že je to katastrofa. Když jeden zvolní a jede podle předpisů, ostatní ho předjíždějí. Od doby, kdy se otevřely hranice na Bad Elster, je to ještě horší. Přibyli pendleři, v teplejších dnech i turisté, a tak těch aut jezdí skutečně hodně, hlavně ve špičkách. Když vidím děti, jak jdou po silnici třeba na autobus, tak se fakt bojím,“ konstatuje.

Informativní radary sice mají jistou psychologickou funkci, ale zatím se příliš neosvědčily. Mnozí řidiči kvůli nim na brzdu ani nešlápnou.

Místní proto budou apelovat na radnici, aby se snažila hledat další způsoby, jak bezpečnost v obou vesnicích zvýšit. „Chtěli bychom mít na vjezdu do obce pevný radar s úsekovým měřením, ale tohle řešení u policie narazilo. Prý tu není takový provoz, nejsou tu chodníky a zatím se tu nestala ani žádná vážnější dopravní nehoda,“ doplňuje Niemsová.

Dopravní inspektor Tomáš Pohl z Krajského ředitelství Policie České republiky Karlovarského kraje při jednání na radnici vysvětlil, že úsekové měření radary je krajní opatření, osazované zejména na místa, kde dochází k závažným nehodám. Doporučil Ašským spíše úpravu úseku dopravním značením.

Další možností ke zpomalení dopravy a tím i zlepšení bezpečnosti chodců pak mohou být stavební úpravy silnice, tedy například brány či ostrůvky, které by automobily na vjezdu do obce a výjezdu z obce zpomalily. Za zvážení stojí také výstavba chodníků.

„Jenže to není možné, není tam prostor. Na mnoha místech jsou rohy budov hned vedle krajnice,“ argumentoval zástupce ašského starosty Pavel Matala v diskuzi s dopravním inspektorem. Radnice poté navrhla úpravu dopravního značení a radarem řízený ukazatel rychlosti v obou směrech. Na to už dopravní policisté kývli.

„Zatím máme k dispozici pouze první výsledky měření. Musíme situaci na této komunikaci sledovat delší dobu a pak měření vyhodnotit. To nám ukáže další možnosti, jak dopravu v obou obcích zklidnit,“ dodává Milan Vrbata.