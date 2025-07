Silničáři práce rozdělili do pěti etap. Uzavírky sjezdových a nájezdových ramp se budou týkat čtyř z nich.

„Je to v podstatě v centru města, takže jsme si vědomi, že to bude mít významný vliv na provoz v Karlových Varech. Je to etapizované, abychom tato omezení co nejvíce eliminovali,“ uvedl ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.

„Budeme vyměňovat obrusnou vrstvu vozovky, doplníme a vyměníme svodidla a pročistíme odvodnění,“ nastínil rozsah prací na více než kilometr dlouhém úseku Adam Koloušek z oddělení komunikace ŘSD.

První etapa, která začíná v pondělí, se dotkne exitu 117, tedy ve směru na Starou Roli a Nejdek. Ve směru na Cheb motoristé z průtahu nesjedou, v opačné, tedy na Prahu, na něj nenajedou. Toto omezení bude platit do 18. srpna.

Už 11. srpna však rozjedou silničáři práce na druhé etapě, která podobným způsobem omezí provoz na exitu 129 Chodov, nákupní zóna. Ve směru na Cheb opět nebude možné sjet z průtahu, v opačné pak bude uzavřený nájezd na průtah. Práce druhé etapy jsou naplánované do 2. září.

Třetí etapa pak od 26. srpna do 20. září uzavře ve směru na Cheb obě ramena exitu 117. Z průtahu tak nebude možné na Nejdek ani vyjet, ani na něj vjet.

Ve čtvrté etapě se 13. září silničáři vrátí na exit 129 Chodov, nákupní zóna. A silničáři opět ve směru na Cheb uzavřou obě ramena mimoúrovňové křižovatky. To bude trvat do 4. října.

Tímto datem skončí zmatky kolem uzavřených nájezdů a sjezdů. V páté etapě totiž stavbaři uzavřou levé pruhy v obou směrech, takže sjezd i výjezd na průtah nebude omezený.

Správci komunikací motoristům doporučují, aby v případě uzavřených sjezdů a nájezdů využili nejbližší možnou mimoúrovňovou křižovatku. Objížďky budou značené.

Práce na poslední neopravené části průtahu městem definitivně skončí 10. října. Ředitelství silnic a dálnic za ně zaplatí více než 63 milionů korun bez daně.