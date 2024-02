Karlovarskému letišti se začíná dařit, jeho další úpravy jsou tak reálnější

I když se karlovarské letiště postupně vzmáhá, ekonomicky je ještě stále v červených číslech. Za loňský rok vykázalo hospodaření ztrátu 25,8 milionu korun. „I přes pokračující růst nákladů je to v souladu s finančním plánem. Ten předpokládal ztrátu 28,3 milionu korun,“ uvedla Jitka Čmoková, mluvčí krajského úřadu.

Nižší ztráty dosáhl management letiště i přes vysokou inflaci a vzrůstající ceny prakticky u všech vstupů. „Překročení plánu bylo možné díky maximálnímu úspornému režimu a vyšším provozním výnosům,“ upřesnila mluvčí. Provoz na letišti stojí vedle soukromých letů hlavně na charterových spojích do turisticky zajímavých destinací.

Z Karlových Varů zatím přepravují klienty dvě cestovní kanceláře. Jejich spoje byly vloni obsazené z 95 procent. Karlovarský kraj aktivity cestovních kanceláří podporuje. Ty mohou v letošním roce počítat s celkovou pomocí téměř pěti milionů korun. Hospodaření letiště vylepšuje i spolupráce s leteckou školou F Air a společností AviTechnics.

Letos to bude to ještě lepší

Frekventanti školy F Air vzlétli vloni z letiště více než 6700krát. Podle vedení společnosti Letiště Karlovy Vary škola pilotů zůstává důležitým partnerem i pro další roky. Úspěšná je i spolupráce se servisní firmou AviTechnics. Provádí údržbu letadel pro lotyšskou společnost Smartlynx Airlines. Vloni se technikům dostalo do ruky osm letadel.

„Rok 2023 byl pro letiště provozně zásadně aktivnější, a to vzhledem k vyššímu počtu odbavených cestujících, kteří vyrazili na dovolenou do nových destinací. A právě tyto dovolenkové lety na Krétu a do Bulharska znamenaly pro letiště rozšíření provozu,“ řekl neuvolněný zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

Letos na seznam cestovních kanceláří operujících z Karlových Varů přibylo další jméno. Lze tedy čekat pokračování konjunktury. „Na letišti v letní sezoně bude rušněji díky dalším charterovým linkám firem Der Touristik, ČEDOK a Alexandria. Konečně začne i pravidelná linka do Tel Avivu. To znamená v létě 11 letů týdně,“ uvedla jednatelka letiště Alice Justina Undus.

Bez soukromníků dotace nebude

S hospodářským výsledkem za loňský rok je spokojená. „Přestože končíme ve ztrátě, tak se do budoucna dívám s optimismem. V příštím roce čekáme větší letecké výnosy a finální rozhodnutí o termínu rekonstrukce dráhy,“ doplnila jednatelka. Záměrem kraje je provést jak rozšíření, tak prodloužení vzletové a přistávací dráhy v jednom roce.

Podle hejtmana Petra Kulhánka tomu kraj obětuje sezonu 2026. Očekávané náklady na zvětšení plochy jsou téměř 1,5 miliardy korun. Kraj jako vlastník letiště stále pracuje s financováním vzniklým mixem z peněz kraje, státu a soukromého sektoru. „Zapojení prostředků od soukromníků je podmínkou pro získání státní finanční podpory,“ podotkl hejtman.

Dokumentaci k rekonstrukci letiště dodá architektonická firma Siebert + Talaš v letošním roce. Projekt počítá s prodloužením dráhy o 360 metrů a s jejím rozšířením o 45 metrů. Důvodem ovšem není zajistit, aby mohla v Karlových Varech přistávat větší letadla. Ta stávající ale budou moci využít veškerý svůj potenciál.