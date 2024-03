Cenné území v lázních čekají změny, okružní křižovatka se proto posune

„Tato křižovatka je už několik desítek let stavba dočasná. Je to provizorium, které zde mělo být nanejvýš dva tři roky. Nyní jsme při stavebnětechnickém průzkumu zjistili, že traverzy a překlady pod zemí už nejsou ve stoprocentním stavu. Desítky let se na to nesáhlo a navíc pod křížením silnic protéká potok. Proto jsme se rozhodli, že staré plány na úpravu této lokality oživíme,“ uvedl starosta Martin Hurajčík.

„Je třeba být dobře připraven“

Protože však posunutí kruhového objezdu nebude levnou záležitostí, spoléhá město na dotace. Pro rekonstrukci dopravního uzlu a revitalizaci okolní části města připraví radnice veškerou dokumentaci včetně stavebního povolení.

„Chceme být připraveni, někdy jsou termíny pro podání žádostí o dotaci velmi krátké. A pokud žadatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci a povolení, je obtížné se do toho okna trefit,“ řekl starosta.

Zmínil, že po přesunutí křižovatky by se doprava v lokalitě měla zjednodušit a zklidnit. Zmizí například složitý průjezd přes Reitenbergerovu a Anglickou do Dusíkovy ulice, kudy jezdí lidé na sjezdovku nebo k hotelu Krakonoš. Změní se i poměry v Reitenbergerově ulici, která vede kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a ústí na Goethovo náměstí. Přístup pro hotelové hosty a zásobování pro hotely ale zůstane zachován.

Voda se dostane na povrch

„Obecně lze říct, že dopravní systém, který byl kdysi dávno navržený, ale nikdy nebyl realizovaný, má větší logiku než ten dnešní,“ podotkl starosta.

Na místě dnešní křižovatky a prostoru u dvou mocnářů bude malé náměstíčko. Ozdobí jej voda, dosud spoutaná potrubím pod zemí. „Kdysi byla móda vést potoky v trubkách pod povrchem. Chceme to změnit, prostor na moha místech otevřít a vodu vyvést na povrch,“ podotkl Hurajčík.

V plánu mariánskolázeňské radnice je dobudovat také na druhé straně toho prostoru balustrádu podobnou té, jaká je nyní u vývěru Balbínova pramene. „V souvislosti s přesunem okružní křižovatky bude muset, bohužel, padnout rovněž několik stromů. Přílišnému kácení se ovšem chceme vyhnout,“ doplnil informace starosta Hurajčík.