Spojů sokolovské MHD ubude. Město se tím snaží ušetřit statisíce ročně

„Jde o víkendové spoje, které jedou velmi časně ráno, nebo naopak hodně pozdě večer. Ukázalo se, že ty autobusy jezdí často prázdné. Opatření musí schválit všechny obce, které MHD Sokolovsko obsluhuje,“ uvedl sokolovský starosta Petr Kubis s tím, že externí firma, která zjišťovala vytíženost linek, doporučila v rámci úspor zrušit i některé zastávky. To však Sokolov odmítl.
„Mezi návrhy na zefektivnění MHD bylo například zrušení zastávky u kláštera nebo u polikliniky. Žádné zastávky ale rušit nebudeme. Ta u kláštera je problematická z hlediska otáčení autobusů, protože jde o konečnou. Do budoucna se ji proto chystáme přesunout na takové místo, kde potíže nebudou. Navíc je nedaleko dům s pečovatelskou službou a máme zmapováno, že zde denně nastupuje šest až sedm desítek lidí, většinou seniorů nebo jejich příbuzných či návštěv,“ vysvětlil starosta.
Zastávky zůstanou beze změn i v obcích, kam autobusy zajíždějí. „Původní úspora měla být přibližně 1,4 milionu korun. Po zachování zastávek je přibližně poloviční,“ doplnil Kubis.
Zrušení některých spojů je v krátké době už druhá změna v autobusech MHD Sokolovsko. V červnu se změnila výše jízdného. Oproti první polovině roku cestující při platbě v hotovosti dvě koruny ušetří. Když ale vytáhnou kartu, musí oproti dřívějšku tři koruny připlatit.
Přesto úhrada jízdenky bankovní či předplacenou kartou stále zůstává výhodnější. Důvodem změn byly stoupající náklady na provoz autobusů. Na změnách se shodly radnice všech měst a obcí, pro které MHD Sokolovsko zajišťuje autobusové spojení.
„Základní jízdné pro dospělého placené v hotovosti je od června namísto 27 už jen 25 korun. Při platbě bezhotovostně však jdeme ze 17 na 20 korun,“ upřesnil sokolovský místostarosta Jan Picka. Vysvětlil, že nízká cena při úhradě kartou měla motivovat k tomu, aby lidé začali v MHD víc využívat právě bezhotovostní platby.
Takto zaplacená jízdenka totiž byla o desetikorunu levnější. „To se podařilo, jenže v souvislosti se stoupajícími náklady musíme doplácet stále vyšší částky a už to není udržitelné,“ konstatoval Picka. Podle jeho slov se v souvislosti s přesunem většiny cestujících k bezhotovostní platbě začaly razantně snižovat výnosy z jízdného. Proto bylo nutné cenu navázanou na kartu zvýšit.
„Součástí změn bylo rovněž ukončení podpory aplikace Seif a možnosti nákupu SMS jízdenek. Dopravce se k tomuto kroku rozhodl po vzoru jiných měst v Karlovarském kraji, a to zejména kvůli častému zneužívání této služby. Podle provozovatele si někteří cestující přeposílali jízdenky mezi sebou, což umožňovalo více osobám cestovat na jednu jízdenku. To v konečném důsledku vedlo ke ztrátám v systému,“ dodal mluvčí Sokolova Michal Švarc.
MHD Sokolovsko provozuje společnost Ligneta. Náklady na provoz byly za loňský rok 35,4 milionu korun. Na jízdném se podařilo vybrat 9,5 milionu korun. Rozdíl přibližně 26 milionů korun hradí obce a města zapojené do systému, a to podle předem dohodnutého podílu. Pro město Sokolov to představuje částku bezmála 20 milionů korun.