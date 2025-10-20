Lávku na cyklostezce u Kauflandu sežrala dřevomorka, nová bude z oceli

Kvůli poškození dřevokaznou houbou uzavřel v pondělí karlovarský magistrát lávku na cyklostezce nedaleko obchodního centra Kaufland. Uzavírka potrvá do konce listopadu, cyklisté budou muset v tomto období jezdit po souběžné Sokolovské ulici.
Dřevěnou lávku ny cyklostezce nahradí do konce listopadu ocelová konstrukce.
Dřevěnou lávku ny cyklostezce nahradí do konce listopadu ocelová konstrukce. | foto: Magistrát města Karlovy Vary

Lávka u soutoku Rolavy s Ohří je součástí páteřní cyklostezky Ohře. Poškození dřevěné konstrukce je natolik závažné, že městu nezbylo nic jiného, než ji uzavřít.

Plánovaná náhrada už bude před dřevomorkou v bezpečí. Bude totiž z oceli. „Vyměněna bude rovněž mostovka, další prvky včetně zábradlí pak čeká oprava a obnova nátěru,“ popsala rozsah prací mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Dřevěnou lávku ny cyklostezce nahradí do konce listopadu ocelová konstrukce.

Do doby, než pod mostem na průtahu Karlovými Vary vznikne lávka nová, budou muset skalní cyklisté využít objízdnou trasu po souběžné frekventované Sokolovské ulici.

„Rekonstrukce lávky je jedním z projektů zlepšování sportovní a volnočasové infrastruktury Karlových Varů,“ konstatovala Kyselá.

Nová lávka vyjde na pět milionů korun. „Město na ni využije čtyřmilionovou dotaci od Karlovarského kraje,“ dodala mluvčí magistrátu.

