V Aši chtějí pravidelnou linku do Selbu, jezdit by mohla už za pár týdnů

„Od devadesátých let zajížděl do Selbu autobus z Aše pravidelně. Patřil k poměrně vytíženým. Lidé mířili za hranice především za nákupy, někteří využívali linku i k cestám do zaměstnání. V době covidových restrikcí ale došlo k přerušení. Nyní sílí tlak na její opětovné zprovoznění,“ vysvětlil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Podle něj Autobusy Karlovy Vary nejprve provedou cenovou kalkulaci nákladů, a to v několika variantách. V každé navrhne počet jízd, jízdní řád a výši jízdného. „Vzhledem k tomu, že město by se na provozu linky podílelo, projednají jednotlivé návrhy orgány města. Počítáme také s tím, že by spoj mohli využívat němečtí turisté na svých cestách do Aše. Oslovíme proto město Selb s žádostí o spoluúčast,“ předestřel Vrbata plán ašské radnice.

Upřesnil, že na přibližně šest kilometrů dlouhé trase by měly vyrůst tři autobusové zastávky. Jedna v Aši a dvě v Selbu. Mluví se také o tom, že by z Aše mohlo jezdit až šest spojů denně. Ašští předpokládají, že k zahájení zkušebního provozu nové přeshraniční autobusové linky by mohlo dojít už v březnu, nejpozději pak v dubnu. Důležitým faktorem bude zájem veřejnosti.

„Dopravní společnost má v současnosti všechna povolení a je také držitelem platné licence na provozování linky z Aše do Selbu. K obnově autobusového spojení by tak mohlo dojít poměrně rychle,“ dodal Milan Vrbata.