Herci při scénickém čtení s humorem uvedou oslavy chebského výročí

Divadlo si nechalo u příležitosti oslav připojení Chebska k zemím Koruny české napsat dvě jednoaktové hry exkluzivně na míru pro vlastní soubor. První z nich, aktovku Třináctsetdvacetdva, zpracoval karlovarský herec Viktor Braunreiter, který je v kraji známý hlavně díky svému Pouličnímu divadlu.

„Text pojal jako procházku zásadními událostmi, které Chebsko utvářely. Trojici radních z roku 1322, která projednává souhlas s připojením k zemím Koruny české, se zhmotňují vzpomínky na prvotní slovanské osidlování území, první zmínku o Chebu z roku 1061, na pobyt císaře Fridricha Barbarossy a jeho stavbu hradu i na velký požár města. Při svém rozhodování zvažují, zda si převážně německé obyvatelstvo zvykne na podivné české zvyky jako velikonoční pomlázku, vánočního kapra nebo nevyslovitelnou hlásku RŽ,“ popsala dramaturgyně Západočeského divadla v Chebu Martina Pokorná.

Druhá aktovka z pera Milana Šotka, nazvaná Nebeská plichta, je lehce inspirována Českým nebem Divadla Járy Cimrmana. Odehrává se v nebi za našich dní, kde se po letech setkává Jan Lucemburský se svým rytířem Plichtou ze Žerotína, s Fridrichem Habsburským a Ludvíkem Bavorem.

„Pod vedením svatého Václava rozhodují o tom, co se má na českém území odehrát v letošním roce. Mimo jiné otevřou kauzu možného navrácení Chebska Německu, což je otázka natolik sporná, že k jejímu vyřešení je třeba povolat ještě dalšího hlasujícího, který možná ani není člověk,“ uvedla Pokorná.

Humor a nadhled

Obě hry jsou prošpikovány řadou historických i popkulturních odkazů. „Oba zkušení dramatici se svého úkolu ujali s nadhledem a humorem, ale i s patřičnou dávkou vědomostí o dějinných souvislostech,“ doplnila dramaturgyně.

Kvůli snazší orientaci v textu se divadlo rozhodlo vydat při této příležitosti obě aktovky knižně s bohatým jmenným rejstříkem osob i s časovou osou událostí. „Publikace je neprodejná, diváci ji mohou získat při návštěvě scénických čtení, zároveň slouží jako divadelní program," dodala Pokorná.

Podle uměleckého šéfa souboru a zároveň režiséra obou jednoaktovek je scénické čtení ideální formou pro jednorázové městské oslavy.

„Nebudete vytvářet velkou výpravnou inscenaci se vším všudy, má-li se uvádět jen dva dny. Chcete-li představit divadelní text, je scénické čtení ideální formát. Postavy, situace a prostředí jsou načrtnuty, herci drží v ruce scénář, se kterým jsou seznámeni, ale neumí ho dokonale nazpaměť, scénografie a hudba vše v náznaku doplňují. Toto lze nazkoušet v omezeném čase - my na to máme čtyři zkoušky - a v omezeném čase uvést pro veřejnost - u nás dva dny. Přesto si troufám tvrdit, že i díky kostýmům a projekcím se regulérní inscenaci docela blížíme a celé to bude mimořádný zážitek," vysvětlil Bartoš.

Inscenovaná čtení Třináctsetdvacetdva a Nebeská plichta uvádí Západočeské divadlo v prostoru za oponou ve čtvrtek 8. a v pátek 9. září vždy v 10, v 17 a v 19 hodin.

Půl hodiny před odpoledními představeními se bude v kavárně Thálie konat dramaturgický úvod. Vstupné je zdarma, ovšem kvůli omezené kapacitě je třeba si místo předem zarezervovat na divadlocheb.cz nebo v obchodním oddělení divadla.