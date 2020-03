Třikrát v týdnu chodí na dialýzu. Přesto nemocný muž jezdí i k moři

Vitálního muže, který letos oslaví šedesátku, však zdravotní potíže nezlomily. Svého koníčka, kterým je cestování, se nevzdal.



„Už jsem byl v Bulharsku, Chorvatsku, Itálii. Jezdím k moři, které mi pomáhá na moje problémy. Hledám tam zdraví pro svoje tělo,“ svěřuje se Jan Havlík. Jedním dechem ale dodává, že cestování pro něj není právě jednoduché.

„Nejprve se musím přesvědčit, že tam, kam chci jet, je poblíž nějaké dialyzační středisko. Pak si musím cestu přesně naplánovat, a to včetně ubytování, a nakonec se tam co nejrychleji dostat. Vše je to o organizaci,“ vysvětluje.

Za sebou už má dvě transplantace ledvin. Jednu dostal od své sestry, druhou od neznámého dárce. V obou případech však životně důležité orgány pracovaly jen pět let. Pak mu nezbylo nic jiného než opět dialýza.

Naděje, že se najde dárce i potřetí, se nevzdává. „Ono to totiž člověka nebolí, takže žádné signály, že by něco bylo s ledvinami v nepořádku, nejsou. U mě to začalo cukrovkou a po náročné operaci aorty na Homolce mi najednou obě ledviny vypověděly službu,“ vypráví Jan Havlík.

Leží při tom na polohovacím lůžku a s vedlejším přístrojem je několik hodin svázaný trubičkami. V nich proudí krev, která se v umělé ledvině čistí přes speciální membránu. Vypít může nanejvýš půl litru tekutiny denně.

Škodí cukrovka i vysoký tlak

„V průběhu dialýzy má člověk v průměru 350 ml krve mimo tělní oběh. Pro pacienty je to velmi náročné, vydají spoustu energie a jsou unavení. Proto po dialýze často celý den odpočívají. Pokud člověk nedodržuje doporučení a my musíme z organismu odstranit víc vody, mohou přijít křeče a klesá krevní tlak, což je pro člověka nepříjemné,“ popisuje Světluše Čekon, vrchní sestra mariánskolázeňského dialyzačního centra společnosti Fresenius MedicalCare.

Selhání ledvin může být akutní nebo chronické. K akutním dochází zejména při autonehodách, které provázejí zranění s masivním krvácením, nebo při otravách.

Většinu pacientů dialyzačních center však tvoří chroničtí pacienti. Nefrologové z celého světa u příležitosti Světového dne ledvin, který se každoročně koná vždy druhý čtvrtek v březnu, upozorňují především na skutečnost, že počet onemocnění ledvin prudce stoupá. Může za to způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin.

Konkrétně na Chebsku se s ledvinami léčí více než šest stovek pacientů. „I u nás se často setkáváme s pacienty, kteří dlouho netušili, že mají třeba hypertenzi nebo cukrovku a že jim tyto nemoci poškozují ledviny,“ upozorňuje lékař Martin Jirovec, nefrolog a primář dialyzačního střediska v Mariánských Lázních.

„Mnoho pacientů k nám přijde pozdě, ve fázi, kdy ledviny již nejsou schopny zajistit v těle očišťovací funkce, a pacient skončí na dialýze,“ dodává lékař s tím, že aktuální riziko onemocnění ledvin je možné zjistit na stránkách www.dialyza.cz.

Pokud je riziko onemocnění ledvin vysoké, odborníci doporučují vyhledat nefrologickou ambulanci. Po celý březen je pak v provozu speciální Modrá linka dialyzačních středisek Fresenius, kde je možné hovořit s nefrology o zdraví svých ledvin.

Jak vypadá život s dialýzou