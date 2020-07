Dětský festival to letos vezme letem světem, nově roztáhne červený koberec

„Jednou z nich je návrat k praxi z počátku milénia, kdy bylo součástí festivalu pódium před kulturním domem. Na něm se vystřídá řada umělců,“ prozradil ředitel festivalu Marek Poledníček.



Ostrovským posluchačům se tak představí například Anna Slováčková a Milan Peroutka, který bude zároveň hlavním moderátorem festivalového dění. Dospělé posluchače pak potěší koncert Petera Nagyho. V soutěžní části letošního festivalu se představí sedm snímků.

„Není to bůhví jaké číslo, ale vybírali jsme takové, které se do Ostrova hodí a které stojí za to vidět,“ naznačil Poledníček.

Až na jedinou výjimku jsou všechny soutěžní snímky pohádkami. Tou výjimkou je snímek Andílci za školou. Vzhledem k tomu, že jeho hlavní protagonisté Nelly Řehořová a Vojtěch Drahokoupil jsou zároveň muzikanty, jednají s nimi organizátoři o možnosti vystoupit na festivalovém pódiu.

Žhavou novinkou pak bude věc, která ostrovský festival přiblíží světoznámým filmovým přehlídkám. „Chystáme něco jako červený koberec, po němž budou hlavní hvězdy festivalu vstupovat do jeho dějiště v domě kultury,“ přiblížil Poledníček.

Co se doprovodné části festivalu týká, ponese se přesně v duchu jeho podtitulu. Mezi hosty tak nebude chybět například známý dobrodruh Dan Přibáň, který by měl dorazit i se světoznámým žlutým trabantem. Jedna z chystaných přednášek se bude zabývat zřejmě českými cestovateli Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou.

„Navíc připravujeme prezentaci pěti současných zajímavých filmů s cestovatelskou tematikou,“ doplnil ředitel festivalu.

Jeho organizátoři podle něj letos upustili od prohledávání filmových archivů. „Nechtěli jsme vyškrabávat staré a ještě starší filmy pro děti. Při vší úctě k těmto dílům i jejich tvůrcům jsou dnes už nekoukatelné,“ vysvětlil Poledníček.

Namísto toho se chce festival věnovat tématům ryze aktuálním. Pod dojmem projektu V síti, jehož několik verzí nyní koluje českými kiny, tak bude jedním ze stěžejních témat doprovodné části festivalu kyberšikana, které čelí stále více mladých lidí i dětí.