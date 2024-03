Karlovarský kraj přichází dlouhodobě o obyvatele, nový projekt tomu má zamezit

Na 40 tisíc lidí, tedy jedno větší okresní město, odešlo od 90. let z Karlovarského kraje do jiných regionů republiky i do zahraničí. Přimět je změnit jejich rozhodnutí je cílem projektu, který rozjíždí krajský úřad. Podle jeho koordinátora Dominika Jandla je cílová skupina, na niž strategie míří, daleko širší, než se původně předpokládalo.