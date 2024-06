Soud zprostil Limberského obžaloby z vydírání kvůli investici do kryptoměn

Zprošťující rozsudek si vyslechli David Limberský, Pavel Vaigl a Marcel Kosec. Čtvrtému obžalovanému Františku Kohoutovi soud za vydírání uložil dvouletý trest s tříletou zkušební dobou a peněžitý trest 100 tisíc korun. Zároveň rozhodl o propadnutí jeho zbraně a také bude muset zaplatit přibližně tři tisíce korun Všeobecné zdravotní pojišťovně za náklady na ošetření poškozeného.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce a zmocněnec poškozeného si nechali lhůtu na rozmyšlenou. Kohout se odvolal na místě.

Při minulém líčení letos v dubnu navrhl státní zástupce pro všechny čtyři aktéry peněžitý trest. Obhájci mužů obžalovaných z vydírání naproti tomu požadovali zproštění viny.

Obviněný Pavel Vaigl v listopadu 2021 kývl na Limberského nabídku zapojit se do těžby kryptoměn, kterou měl Luboš Jíra zprostředkovat. Pavel Vaigl do projektu investoval milion korun, David Limberský pak o 400 tisíc více.

Zbývající dva obvinění, František Kohout a Marcel Kosec se do projektu zapojili v dubnu 2022, kdy od poškozeného přišla nabídka, že za 1,6 milionu proces těžby zintenzivní. Kohout s Koscem zaplatili milion, zbývajících 600 tisíc pak znovu Limberský.Těžba virtuální měny však podle obviněných nešla tak, jak Jíra sliboval. Vše vyvrcholilo podle nich loni v srpnu, kdy úplně odstavil těžařské počítače.

Potyčka při schůzce

Situaci měla pomoct vyřešit právě osobní schůzka 21. září 2022 v Karlových Varech. Ta podle Pavla Vaigla probíhala zpočátku bez problémů. Gradovat začala podle jeho výpovědi v okamžiku, kdy Limberský Jírovi řekl, že je podvodník. Františka Kohouta, který se ptal, proč poškozený sliboval něco, co nedokáže splnit, údajně Jíra odbyl s tím, že se o tom bude bavit jen s Limberským.

„A pak se situace úplně vyhrotila. Kohout přiskočil k panu Jírovi, oba na sebe sprostě křičeli a došlo i k drobné potyčce. Všiml jsem si, že Kohout ho chytil zezadu za krk a tlačil ho směrem k zemi,“ popsal události ze schůzky už dříve před soudem Vaigl. Po tomto extempore a poté, co Vaigl údajně zakřičel, ať se na to vy*erou, s tím, že takto nic nevyřeší, se situace opět uklidnila. Společnost se záhy rozešla.

Podle obžaloby však Kohout při potyčce ohrožoval poškozeného pistolí. Zbraní jej měl udeřit do zátylku. Tuto verzi Pavel Vaigl ve své výpovědi odmítl. „Kdyby měl něco v ruce nebo kdyby pro něco sahal do ledvinky, viděl bych to. Byl jsem mu na dosah ruky,“ vypověděl. „Pro všechny by bylo lepší, kdyby pan J. počítače nevypínal. Byl bych radši, kdyby těžba pokračovala. I s tím, že by třeba výnos nebyl takový,“ dodal Vaigl.