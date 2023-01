Tři miliony od těžařů letos v Sokolově pomohou hlavně školám a školkám

„Už jsme obešli všechny školní a předškolní zařízení ve městě. Teď budeme naceňovat požadavky ředitelů,“ konstatoval sokolovský starosta s tím, že z daru od Sokolovské uhelné bude město hradit nadstandardní přání škol a školek.

Do těch město každoročně investuje přibližně 25 milionů korun. „V porovnání s jinými městy v regionu se nemáme za co stydět,“ řekl místostarosta Jan Picka. Vedení sokolovské radnice chce navíc prostředky na vylepšování škol a školek letos ještě navyšovat na akce, které by jinak dělali ředitelé ze svého.

Díky „kolečku“ po školách a školkách si vedení města udělalo jakýsi audit požadavků. Podle Jana Picky má město peníze od Sokolovské uhelné za co utratit. „Například v ZŠ Rokycanova nemají dobré družiny,“ naznačil jednu z možných investic Picka.

Díky daru těžařské společnosti chtějí v Sokolově zlepšit i nedávno otevřené pobytové zařízení pro seniory Čtyřka. „Vznik tohoto zařízení ostatně podporoval i zesnulý František Štěpánek,“ uvedla místostarostka Renata Oulehlová. Sponzorské peníze podle ní poslouží na zakoupení vybavení do pokojů Čtyřky. „Naším zájmem je co nejvíce zpříjemnit klientům život,“ doplnila Oulehlová.

Milion pro nemocnici

Významným mecenášem je ovšem i samotné město. To pravidelně věnuje milion korun na rozvoj Nemocnice Sokolov. Zatím poslední injekce z rozpočtu města posloužila na nové vybavení oddělení následné péče. Nemocnice za prostředky nakoupila 17 nových elektricky polohovatelných lůžek.

„Senioři vždy tvořili významnou část pacientů naší nemocnice. Tím, jak se prodlužuje délka života i průměrný věk obyvatel, mezi hospitalizovanými se jejich podíl dál zvyšuje. Proto se musíme přizpůsobit,“ poukázala Jitka Bureš Samáková, ředitelka nemocnice, na specifické potřeby spojené s vyšším věkem. Jedním z problémů, s nímž se senioři potýkají, je zhoršená mobilita.

V minulosti radnice například podpořila modernizaci techniky na radiologii, v poslední době se pak vzájemná spolupráce týkala vzniku nové urogynekologické ambulance, nebo právě modernizace lůžek pro hospitalizované seniory.

„Jsme rádi, že funguje dlouhodobá spolupráce mezi městem a nemocnicí v Sokolově. Zastupitelé opakovaně poskytují sokolovské nemocnici finanční prostředky na zvýšení zdravotní péče pro občany Sokolova. Jsem moc rád, že poskytnuté finance nemocnice vždy využije k ještě lepším zdravotním službám pro obyvatele Sokolova a okolí,“ řekl k úzké spolupráci radnice a nemocnice starosta města Petr Kubis.