Stejná, nebo i nižší. Mariánské Lázně upravují výpočet daně z nemovitosti

„Pokud bychom neudělali nic, daň z nemovitosti by v roce 2025 v některých částech města razantně vyskočila. Opatřením obecné povahy jsme upravili místní koeficienty směrem dolů tak, aby nedošlo k navýšení daní pro obyvatele města,“ konstatoval starosta.

Například rekreační oblasti, které využívaly do té doby nižší koeficienty, by novým vládním nařízením o tento benefit přišly. „Nechtěli jsme také zatěžovat obyvatele a firmy vyšší daní, proto jsme se rozhodli naše koeficienty snížit, aby dopad na obyvatele byl co nejnižší,“ vysvětlil Hurajčík.

Podle jeho slov město srovnalo podmínky ve městě tak, aby se změny majitelů nemovitostí výrazně nedotkly. Zastupitelé návrh odsouhlasili, přestože bude znamenat zásah do městského rozpočtu.

„I tohle jsme museli zohlednit. Podle našich propočtů by tím měl rozpočet přijít přibližně o půl milionu korun, což je nějakým způsobem snesitelné. Nicméně kdybychom neudělali nic, tak v některých oblastech a u některých nemovitostí by daň z nemovitosti vyskočila opravdu hodně,“ upozornil starosta. Připomněl, že město mělo na schválení opatření obecné povahy čas jen do konce června, což byl podle něj šibeniční termín.

„Chceme, aby do Mariánských Lázní přicházeli lidé bydlet, aby tu podnikali a investovali. Situaci jim nechceme ztěžovat dalším navyšováním daní,“ řekl Zdeněk Král, uvolněný radní pro majetkové záležitosti, výstavbu, územní plán a památkovou ochranu.

Kdo se o dům nestará, připlatí si

Jak uvedl, díky změně koeficientů se některým majitelům nemovitostí daně dokonce sníží. „Nicméně jsme vymezili kategorii zchátralých domů nebo těch, o které se vlastník nestará. A tam jsme stejně jako vloni využili nejvyšší koeficient 5. A musím říci, že to už nese ovoce. Několik těchto problémových nemovitostí změnilo majitele, na jiných se už začalo pracovat. Jako příklad bych zmínil hotel Kavkaz, kde došlo alespoň k obnově fasády. Ale i to znamená zlepšení obrazu města,“ poznamenal Král.

V příštím roce plánují změny rovněž v Chebu. Tady budou koeficienty zvyšovat. Ovšem jen v některých lokalitách průmyslových zón. „V podstatě dojde ke sjednocení, protože v některých zónách platil koeficient 3, jinde 4. Nově bude ve všech průmyslových oblastech platit jednotný koeficient 4. Jinak se nic nemění,“ uvedla mluvčí města Cheb Simona Liptáková.

Také město Sokolov v tuto chvíli uvažuje o navýšení daně z nemovitostí, ovšem jen pro vybrané subjekty. „Tedy nikoli plošně. V současné době dáváme dohromady podklady. Pokud by došlo ke zvýšení, obyvatel se změna nedotkne,“ ujistil mluvčí města Sokolov Michal Švarc.

„Do konce června schválené opatření obecné povahy umožňuje daň diferencovat pro různé skupiny daňových subjektů, například pro průmyslové parky nebo různé investory. Následně musí město do konce září vydat vyhlášku, která tyto zvláštní koeficienty přesně stanoví. My jsme to letos neudělali, tudíž daň z nemovitosti diferencovat nebudeme. V Karlových Varech tedy tato povinnost zůstává beze změn, a co se týče budoucnosti, nevím o tom, že by se nějaká úprava chystala,“ dodal mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.