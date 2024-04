Víkendový provoz na dálnici D6 zkomplikuje noční demolice mostu

„Most je z roku 1972. Nestavěl se tedy společně s dálnicí,“ konstatoval Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Karlovarského kraje. Jeho stav je podle něj špatný.

Navíc ani prostorovým uspořádáním, kdy jsou uprostřed dálnice dva pilíře, neodpovídá současným regulím. Nový most tak bude mít uprostřed jen jeden pilíř. „Je navržený jako trámová předpjatá konstrukce,“ uvedl krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

Stavba nové konstrukce bude trvat do října letošního roku. Provoz na dálnici omezí jen částečně. Podle potřeb stavby je plánováno jeho svedení do jednoho jízdního pruhu.

Dlouhé objížďky

Horší to bude pro motoristy mířící do Chodova či Lokte. Objízdné trasy povedou po okolních silnicích II. a III. třídy. „Samozřejmě budou značené. Chápu, že to nebude pro motoristy příjemné, ale oprava mostu je nezbytně nutná z hlediska bezpečnosti, což je pro nás priorita číslo jedna,“ řekl krajský zastupitel. Jak podotkl, komunikace mezi Chodovem a Loktem je velmi frekventovaná.

„Osobní auta budou muset využít okolní mosty přes dálnici, nákladní, která bude směřovat k průmyslovým podnikům na Sokolovsku, budeme z dálnice odklánět už dříve, třeba na obchvat Sokolova,“ doplnil Bureš.

Výstavba nového mostu bude stát i s daní 55 milionů korun. Většinu prostředků bude kraj jako jeho správce čerpat prostřednictvím IROP z prostředků Evropské unie. Krajská správa se na akci bude podílet částkou 8,25 milionu, kterou pokryje úvěr. „Nový most nás všechny přežije. Jeho předpokládaná životnost je sto let,“ dodal krajský zastupitel pro oblast dopravy.