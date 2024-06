Plánovaný tunel na stavbě cyklostezky nejde prorazit. Kraj řeší, co s tím

„Při diagnostice skalního masivu jsme zjistili, že technicky nelze tunel prorazit,“ uvedl Michal Kováč z firmy Komunikace Sokolov, která tento úsek cyklostezky staví. V současné době tak Karlovarský kraj, který je investorem stavby, hledá náhradní řešení.

Podle uvolněného krajského zastupitele Pavla Čekana by bylo nejjednodušší ji vést po provizorní obslužné komunikaci. Ta ale zasahuje do koryta Ohře. „Čekáme proto na vyjádření správce toku, Povodí Ohře,“ konstatoval Čekan.

Druhou, složitější, a tedy i dražší variantou by byl zářez do břehu. Ten s sebou ale nese řadu technických problémů. „Znamenalo by to buď vystavět gabionovou zeď, která by ale byla velmi vysoká, nebo zmírnit svah nad stezkou. V takovém případě ovšem zasáhneme do okolních lesů. A to by se jejich majitelům nemuselo líbit,“ podotkl zastupitel.

Vzniklé komplikace přisuzuje Čekan chybě v projektu. Ten právě kvůli nim dozná změn. „Variantními řešeními se příští pondělí bude zabývat krajská rada,“ doplnil.

Voda zatopila část staveniště

S rozpočtovanou cenou 45 milionů korun patří 1,7 kilometru dlouhý úsek cyklostezky k nejdražším vůbec. Sokolovská firma, která uspěla ve výběrovém řízení, nabídla cenu necelých 40 milionů včetně daně. „Uděláme vše pro to, abychom ji udrželi,“ řekl v souvislosti s nutnými změnami projektu Kováč.

Stavba podle jeho zkušeností není jednoduchá. Už jenom kvůli blízkosti řeky. „Když byla hladina vysoko, zatopila část staveniště,“ naznačil jeden z problémů Kováč. Ani přístup ke stavbě není bez komplikací. „Existuje totiž jeden jediný,“ vysvětlil. Součástí cyklostezky bude i 40 metrů dlouhá lávka, která překlene ústí Vitického potoka do Ohře.

Cyklostezka Ohře měří 100 kilometrů. „Celková délka bezpečných úseků je momentálně přibližně 70 kilometrů. Snažíme se dostat na 90 kilometrů v bezpečných režimech do roku 2030,“ uvedla Jarmila Ivasková z tiskového odboru krajského úřadu.

Aktuálně úsek Dalovice – Všeborovice k těm bezpečným sice přidá pouze 1,5 kilometru, ale přínos je podle ní velmi vysoký. „Dále je již stavební povolení na úsek Pomezí nad Ohří – Cheb, kde čekáme pouze na přidělení dotace z IROP, o kterou bylo požádáno, ta by potom navýšila celkovou délku bezpečných úseků přibližně o pět kilometrů,“ doplnila Ivasková.

V souvislosti s cyklostezkami vypsal kraj dotační titul, který slouží nejen na jejich údržbu, ale i přípravu výstavby dalších. „Vyčlenili jsme na to šest milionů korun. Žádostí ovšem přišlo za více než deset,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger. Chybějící peníze podle něj kraj z větší části využije z nevyčerpaných dotací.

Z projektů, které podpoří, jmenoval radní například projektovou dokumentaci na výstavbu lávky přes Ohři v Kynšperku nad Ohří, nový povrch cyklostezky mezi Vojkovicemi a Velichovem či úpravu páteřní cyklostezky v Lokti. „S přípravou i realizací projektů chceme pomoct tam, kde to jde,“ dodal Pizinger.