Karlovarský kraj má rekordní počet nakažených, problémový je hlavně Cheb

„Lokálních ohnisek je v kraji jen velmi málo a týkají se zejména sociálních zařízení, kde došlo k rozšíření nákazy mezi klienty i zaměstnanci. Z toho vyplývá, že bohužel přetrvává komunitní přenos,“ uvedla mluvčí krajských hygieniků Michaela Zajíčková.

Nejvyšší přírůstek v přepočtu na sto tisíc obyvatel hlásí Chebsko. Ve čtvrtek nefungovala v Chebu například polovina předškolních zařízení. Z důvodu velkého počtu nemocných zaměstnanců je mimo provoz mateřská škola v ulici Do Zátiší, v Bezručově ulici a nefunguje ani školka na Malém náměstí.

„Rodiče jsme o uzavření školek postupně telefonicky informovali a bude jim vystaveno potvrzení pro zaměstnavatele,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.



Covidový vrtulník míří na jih

Přetížená je chebská nemocnice, která začala s převozem pacientů pomáhat i vojenská letecká záchranná služba. „Za posledních sedm dní transportoval armádní vrtulník už čtyři pacienty,“ potvrdil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.

Pacienti jsou letecky transportováni hlavně do jižních Čech, konkrétně do Písku nebo Českých Budějovic. Místo pěti hodin v sanitce tak stráví ve vzduchu sotva čtyřicet minut. Podle mluvčího zároveň covidových pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, neustále přibývá.

V chebské nemocnici včera leželo 41 pacientů covid plus, z toho 11 na intenzivní péči. Napjatá je situace i v karlovarské nemocnici, kde leží 78 hospitalizovaných pacientů s covidem, z toho 15 na intenzivním lůžku.

„Historicky jde o nejvyšší počet hospitalizovaných covid plus pacientů od začátku pandemie,“ upozornil Vladislav Podracký.

Britskou mutaci je těžké zjistit

Laboratoře v kraji, které vyhodnocují antigenní a PCR testy na onemocnění covid-19, podezření na výskyt takzvané britské mutace viru, která se šíří rychleji, zatím nehlásí.



„Na našem odběrovém místě s touto mutací žádné zkušenosti nemáme,“ řekla lékařka Milena Škábová, zástupkyně vedoucí laboratoře společnosti Dia-Gon MP Cheb.

Vysvětlila zároveň, že zjistit mutaci je v normálním provozu velmi obtížné. Jde pouze o podezření člověka, který nález posuzuje. Pro potvrzení této informace by bylo zapotřebí virovou RNA sekvenovat, čímž se zabývá obvykle pracoviště Referenční laboratoře.

„S ohledem na možnosti ochrany a zamezení šíření viru ale nemá informace o šíření britské mutace v našem kraji žádnou významnější hodnotu. I kdyby se potvrdila. Stále je zapotřebí dodržovat to, co ochrání všechny rizikové skupiny před onemocněním, tedy dodržovat pravidla tam, kde dávají smysl a vyvarovat se nadbytečnému kontaktu bez ochranných prostředků, to vše doplněné cíleným testováním,“ upozornil šéf karlovarské klinické laboratoře Sang Lab David Hepnar.

Odběrová místa pod náporem pendlerů

Tento týden se ale kapacita odběrových míst v kraji, která nabízejí antigenní testování zdarma, beznadějně naplnila.

„Kraj teď bohužel trpí pod náporem pendlerů, kteří vyžadují testování každých pět dní, takže veškeré kapacity pro antigenní testování obsazují,“ potvrdil David Hepnar s tím, že se nyní k testům nedostanou ani ti, kteří je potřebují nejvíc, protože se starají o rodinné příslušníky v seniorském věku.

Krajská hygienická služba zároveň hlásí, že v letošní chřipkové sezoně zatím neeviduje na území kraje jediný případ chřipky. To potvrdila i lékařka Milena Škábová.

„Nicméně je možné se nakazit rhinoviry, které způsobují například záněty horních cest dýchacích a rýmu,“ upozornila.