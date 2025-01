Nejednali rychle, kritizuje záchranář veterináře kvůli utrpení zvířat na statku

„Jsem jen člověk, který nechce koukat na to, že někde týdny leží umírající kráva a nikdo ji neutratí. Nechci koukat na to, že odněkud odjíždím a nemám jak nebo čím nakrmit vše, co je třeba. A nechci, aby se to opakovalo,“ napsal Prokeš na svém Facebooku a doplnil, že ani po telefonátu na krizovou linku veterinární správy se zvířatům nedostalo rychlé pomoci.

Poukázal rovněž na nesrovnalosti ohledně návštěv inspektorů veterinární správy na statku v Čichalově.

„Já o žádném článku a diskuzi na sociálních sítích nevím, takové informace nevyhledávám, nečtu je a nechci se k nim vyjadřovat. Zajímavé je, kolik chytrých se vždycky objeví s křížkem po funuse,“ konstatovala ředitelka Krajské veterinární správy Mária Slepičková.

Případ už řeší i Státní veterinární správa v Praze. „Už k nám také leccos z těch zpráv doputovalo. V tuto chvíli probíhá detailní kontrola toho, jak krajská veterinární správa v chovu zasahovala, nebo nezasahovala. Vytváří se časová osa. Chceme vědět, jak šly ty podněty za sebou, kolikrát a kdy jsme tam byli, zda jsme identifikovali nějaké problémy a tak dále,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy České republiky Petr Vorlíček.

Šetření podle něj zatím není ukončené. „Já sám jsem byl shodou okolností ve čtvrtek na jednání, kdy to ředitel Ústřední veterinární správy Praha Zbyněk Semerád zadával jako úkol. Takže informace se komunikují a prověřují s Krajskou veterinární správou v Karlových Varech,“ dodal Vorlíček.

Jak řekl, státní veterinární správa, s ohledem na skutečnosti kolem chovu v Čichalově, sama plánuje zveřejnit informace, ve kterých výsledky vyšetřování shrne. „To ale bude nějakou dobu trvat. V tuto chvíli neumím říct, kdy se to celé rozklíčuje a dá dohromady,“ dodal.

Ředitelka Krajské veterinární správy pro Karlovarský kraj Mária Slepičková ve středu řekla, že chovatelka musela mít v chovu problémy už delší dobu. Inspektoři totiž objevili kadávery dalších zvířat, která byla staršího data.

Na statku ale v posledních třech letech žádné kontroly nedělali. „Nebyly žádné indicie, ani jsme nedostali žádná hlášení, že by se tu něco dělo. Nicméně se jedná stoprocentně o dlouhodobý problém, kosterní pozůstatky zvířat jsou zde prokazatelně už delší dobu. Jak dlouho, to nedokážu odhadnout,“ konstatovala ve středu Slepičková.

Starosta Čichalova Štěpán Volf naopak tvrdí, že o problému věděl delší dobu a osobně před časem informoval veterinární správu v Karlových Varech. „Podnět jsem tam zasílal v polovině roku 2023 a tehdy prý bylo vše v pořádku. Ale je pravda, že se týkal velkého zápachu, který se kolem statku šířil, a velkého nárůstu počtu potkanů a dalších škůdců v okolí,“ řekl Volf.

V Čichalově už začaly transporty zvířat. „Ovce a jedno prase se právě odvážejí, v průběhu víkendu se mají odvézt ještě další dvě prasata a možná i býček. Na kravách se ještě pracuje,“ řekl v pátek dopoledne Petr Prokeš, který se zajištěním náhradních chovů pomáhá na žádost dcery chovatelky v Čichalově.

Na případu pracují i úředníci odboru životního prostředí karlovarského magistrátu jako zástupci obce s rozšířenou působností.

Otřesné podmínky na statku zjistil v úterý právě zvířecí záchranář Prokeš, který tam přijel na žádost obce postarat se o psy, kteří zůstali bez zabezpečení. Uprostřed dvora ležel mrtvý kůň, mršina krávy ve staré jímce, další uhynulý kus ve stodole. Kolem se ploužily vyhublé krávy, ovce a další hospodářská zvířata. Přivolaná veterinární správa následně zjistila, že v objektu jsou pozůstatky dalších zvířat, která uhynula již dříve.