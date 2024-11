Lidé vítají, že si zámek mohou prohlédnout s námi, říkají manželé Lažanští

Pro majitele zámku Vladimíra Lažanského a jeho manželku Marcelu je podobný zájem velmi motivující a dokazuje, že rozhodnutí začít v roce 1996 s obnovou zchátralé památky bylo správné. Aktuálně jim s chodem rozsáhlého parku, zámku a pivovaru pomáhají také syn a vnuk. Zámek bude po předešlé domluvě návštěvníkům k dispozici také v zimním období. Přesto si majitelé kromě provádění návštěvníků najdou čas i na přípravu novinek v expozici. „Je to nekonečná cesta,“ říká s nadhledem Vladimír Lažanský.

Zámek a přilehlý park mají až pohádkovou atmosféru. Nedostáváte nabídky od filmových tvůrců, že by zde rádi něco natočili?

Zatím se zámek v žádné pohádce neobjevil, ale nyní by se to mělo změnit. Právě jednáme s Českou televizí, která by zde na jaře příštího roku měla natáčet pohádku. Ta by se vysílala na Vánoce. Máme velkou radost, protože to zatím vypadá na velmi zajímavý projekt. Vánoční pohádky z dílny České televize bývají povedené.

Televizní tvůrci zámek zatím spíše objevují, ale pro populární hudebníky zdejší scéna rozhodně neznámá není. Kteří známí muzikanti už na zámku vystupovali?

Vždy jsme se snažili, aby zámek nebyl pouze o historických prohlídkách, ale nabízel návštěvníkům i koncerty, divadelní představení a další kulturní vyžití. Samozřejmě vždy zohledňujeme, aby se sem programy hodily. V minulosti v našem zámeckém parku vystupovali například Janek Ledecký nebo Helena Vondráčková. Osobně jsem si letos velmi užil strhující koncert Michala Prokopa a kapely Framus Five. Jsou to pánové v seniorském věku, ale zahráli opravdu lahůdkové vystoupení.

Mohu prozradit, že na příští rok máme domluvený koncert Michala Hrůzy. Ten se bude konat 19. července a věříme, že půjde opět o skvělou hudební událost. Rád bych ale zmínil, že dáváme prostor i kapelám z okolí. Ty přes léto vystupují na obnovené pivovarské terase. Aktuálně bych chtěl návštěvníky pozvat na adventní koncert, který se bude konat 1. prosince od osmnácti hodin. Na programu je vystoupení Žihelského smíšeného sboru s hudebním doprovodem. Půjde určitě o moc příjemné navození předvánoční atmosféry.

Zaznamenal jsem nedávné snímky naleštěných automobilových veteránů v zámeckém parku. Je Chyše i častým cílem milovníků silných motorů?

Když jsme v roce 1996 značně zdevastovaný zámek kupovali, bylo naším cílem kromě obnovy i zpřístupnění veřejnosti. Chtěli jsme být otevřeni nejrůznějším akcím a projektům. Náš cíl byl, aby zámek patřil do kulturního života Chyše a okolí. To se naštěstí daří a proto vždy rádi uvítáme organizátory a návštěvníky podobných akcí. Letos u nás měl zastávku závod veteránů Prague Carlsbad Pupp Classic. Účastníci se zde občerstvili a prohlédli si zámek. Další z úchvatných automobilových akcí bylo srpnové setkání milovníků vozů značky Ferrari. Někdy se stává, že přijedou i menší skupinky turistů v historických vozech. Ti přes Chyši třeba pouze projíždějí, zahlédnou zámek a přijdou se podívat.

Zdejší zámek a rozlehlý park určitě láká i snoubence, kteří zde chtějí uspořádat svatbu. Máte hodně takových nabídek?

Svateb se zde koná skutečně hodně, za což jsme samozřejmě moc rádi. Je to dáno i tím, že kromě zámku nabízíme také možnost občerstvení v naší restauraci a poté nocleh v penzionu. Svatba tak může být kompletně zde, lidé nemusí po obřadu nikam přejíždět. To je nesporná výhoda.

Stále platí, že návštěvníky osobně provádíte?

Stále jsme oba i průvodci (úsměv). Přijde nám, že lidé možnost prohlédnout si zámek a pivovar přímo s námi vítají. Většinou se ptají i na nedávnou historii, postup oprav a podobné věci, které tak mají přímo z první ruky. Během hlavní sezony nám ale vypomáhají i skvělí brigádníci, bez nichž bychom to kapacitně nezvládli.

Jak jste byli spokojeni s letošní návštěvnickou sezonou?

Rozhodně nebyla horší než ty minulé. Přesná čísla zatím nemám, ale v průměru ročně zámek navštíví mezi patnácti až dvaceti tisíci lidmi. Je to velice slušné číslo, které snese srovnání, či je někdy i vyšší než u podobně velkých historických objektů v okolí. Naše statistiky návštěvnosti jsou podobné jako u státních zámků stejného rozsahu, které mají jiné možnosti a podmínky. Jsme za to samozřejmě moc rádi a děkujeme všem návštěvníkům za stálý zájem.

Letos jsme si v rámci prohlídek připomínali osobnost spisovatele Karla Čapka. Ten na zámku v roce 1917 sedm měsíců pracoval ve funkci preceptora, kdy se staral se o syna hraběte Lažanského. Zaměřili jsme se také na osobnost malíře Petra Brandla, který je autorem velice vzácné nástropní malby z roku 1699, jež je na zámku k vidění.

Navštěvují zámek i cizinci?

Ano, velice často. Je to dáno i naší pozicí, která není daleko od Karlových Varů i dalších lázeňských měst. Kromě tuzemských návštěvníků jezdí hodně turisté z Německa. Ti navštěvují také pravidelný pivní maraton. Letos jsme hostili už sedmnáctý ročník. V rámci maratonu se vždy koná i vystoupení německé dechovkové kapely. Dirigent pochází z Kraslic čili hrají i tuzemskou muziku. Máme také dobrou spolupráci s jednou cestovní agenturou z Polska. Přivítali už jsme mimo jiné i návštěvníky z Kanady nebo USA.

Nyní se zámek ponoří do ticha a znovu otevře brány až na jaře?

Provoz je v podstatě nepřetržitý. Rozdíl je pouze v tom, že od dubna do října je hlavní sezona, kdy jsou prohlídky pravidelné. Od října do dubna zájemce po zámku a pivovaru provádíme také, ale po předešlé telefonické domluvě. Prohlídky si v tomto období sjednávají například kluby seniorů, studenti středních škol a další skupinky.

Když je zámek stále v provozu, jak zvládáte připravovat novinky v expozici?

Nyní nejsme tak vytíženi jako v hlavní sezoně čili se dá na expozici a dalších novinkách pracovat. Právě chystáme rekonstrukci prostoru nad pivovarem a restaurací. Ten by mohl sloužit například pro kongresy či klubové koncerty. Snad se nám ji podaří během zimy dokončit. Provozujeme také zámecký pivovar, který má jiný režim a je v podstatě v provozu nepřetržitě.

Zámek, penzion, pivovar, koncerty, kongresy, svatby. Domníváte se, že právě to je recept, jak udržet historickou památku takového rozsahu obrazně řečeno v chodu?

Podle mě určitě ano. Pokud bychom nabízeli pouze klasické historické prohlídky, bylo by to ekonomicky těžce zvládnutelné. Na chodu zámku se podílí patnáct zaměstnanců. Je nutné, aby vnímali, že zde mají stabilní zázemí.

V minulém rozhovoru jste zmiňoval, že vám pomáhá i syn. Stále ho zájem o práci na rozvoji chyšského panství neopustil?

Naštěstí ne, naopak, za což jsme s manželkou moc rádi. Získali jsme také velmi dobrého pomocníka v podobě našeho vnuka a jeho manželky. I oni vkládají do chodu panství hodně času a práce. Výrazně pomáhají například s organizováním zmíněných svateb. Díky nim můžeme nabízet svatebčanům ještě pečlivější a rozsáhlejší servis.

Při domlouvání rozhovoru jste byli na cestě pro zásoby k výrobě vašeho piva. Zdá se, že nikdy neodpočíváte. Najdete si čas na nějakou dovolenou?

Snažíme se vždy alespoň na čtyři pět dnů před zahájením hlavní sezony někam vyrazit a podobnou krátkou dovolenou absolvujeme po sezoně. Trochu dobijeme baterie a pak se s čerstvou energií pouštíme do práce. Věříme, že se sem budou návštěvníci rádi vracet a stále vymýšlíme, čím je příště překvapíme. Je to taková nekonečná cesta.