Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Nehoda se stala krátce před půl osmou na silnici u Zadního Chodova. Protože se auta střetla přímo na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, vyrazily na místo jednotky z obou regionů.
Podle dosavadních informací jel šestatřicetiletý řidič s Fordem Focus ve směru na Trstěnice. „Náhle přejel z dosud nezjištěných příčin v pravotočivé zatáčce částečně do protisměru, kde se střetl levou přední částí vozidla s levou přední částí protijedoucího vozidla tovární značky Ford Fiesta, které řídil sedmapadesátiletý řidič,“ popsala srážku policejní mluvčí Iva Vršecká.
Zatímco Ford Focus sjel do příkopu na jedné straně vozovky, Ford Fiesta se v příkopu na druhé straně převrátil na střechu.
Přivolaní záchranáři měli původně hlášeno pět zraněných lidí. Nakonec do Fakultní nemocnice v Plzni odvezli tři. „Po ošetření jsme do nemocnice transportovali dvě asi dvacetileté ženy a jednoho sedmapadesátiletého muže. Utrpěli zranění lehčího až středně závažného charakteru,“ vypočetl za záchrannou službu Plzeňského kraje Luboš Bouček.
Policejní mluvčí upřesnila, že se jednalo o dvacetiletou a třiadvacetiletou dívku, které cestovaly ve Fordu Focus. Spolu s nimi seděl v autě ještě třiadvacetiletý spolujezdec, který ošetření nepožadoval. Stejně tak řidič. Šofér z převráceného auta skončil v nemocnici.
Jak se ukázalo, viník nehody, který přejel do protisměru, měl nejenom pozitivní dechovou zkoušku, ale i test na drogy. „Dechová zkouška měla výsledek 1,5 promile alkoholu. Řidič byl pozitivní na látky THC a amfetamin,“ upozornila policejní mluvčí Iva Vršecká s tím, že policisté nařídili odběr krve ve zdravotnickém nařízení. Druhý z řidičů měl test na alkohol negativní.
Hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření a odpojili akumulátory. K úniku provozních kapalin z vozidel nedošlo,“ doplnil informace mluvčí hasičů Plzeňského kraje Michal Holeček.