Bude konečně klid? Na Chebsku se upínají k omezení zábavní pyrotechniky

Novelu teď čeká posuzování v Parlamentu a Senátu. „Jsme za to rádi. A doufáme, že novela zdárně projde celým legislativním kolečkem a začne platit,“ uvedl zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Podle jeho slov město sice vyhláškou používání pyrotechniky zakazuje, samotný prodej ale neřeší. „Do prodeje zasahovat nemůžeme. To je také důvod, proč jsme iniciovali změnu zákona. Teď věříme, že úprava schvalováním projde. To by mohlo omezit užívání pyrotechniky v samotném zárodku,“ dodal.

Podle Pagáče jsou pro Cheb velkým problémem návštěvníci z Německa, kteří jezdí do tržnic nakupovat rachejtle a rovnou je v okolních lesích odpalují. A to celoročně. Hluk, nepořádek a nebezpečí vzniku požáru vadí místním obyvatelům, ale i lesníkům a zemědělcům.

A obavy jsou to oprávněné. Už několikrát hasiči vyjížděli k hořícímu lánu obilí, které prokazatelně vzplálo od zábavní pyrotechniky. Podobné problémy řeší i v Aši. „Mezi obyvateli je k pyrotechnice všeobecná nechuť. Pokud by došlo k regulaci prodeje a odpalování pyrotechniky by přestalo, lidé by to uvítali. Novoroční ohňostroje už u nás několik let vůbec nepořádáme,“ uvedl mluvčí města Aš Milan Vrbata.

Novela zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1 nebo upravuje prodej pyrotechnických výrobků na dálku. Posiluje také pravomoc obcí na svém území a stanovuje minimální vzdálenosti od určitých objektů při odpalování pyrotechnických výrobků. Rovněž rozšiřuje požadavek odborné způsobilosti a výčet činností, u nichž se odborná způsobilost bude vyžadovat. V praxi to znamená, že ve stánku na tržnici by bylo možné koupit už jen pyrotechniku typu prskavek či bouchacích kuliček.

„Usilujeme o to, aby byl silvestr 2024 posledním, kdy bude možné nekontrolovaně odpalovat petardy a dělobuchy kategorie F2 a F3 kolem nemocnic, domovů pro seniory, zoo, chovů zvířat a podobně. Zábavní pyrotechnika do těchto míst, stejně jako do národních parků a do české přírody, zkrátka nepatří,“ komentoval už dříve novelu ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zdůraznil, že negativní dopad na domácí i hospodářská zvířata je obrovský. Velký stres zažívají ve městech psi, kočky, ptáci. Mimo to ohňostroje způsobují znečištění ovzduší. Během silvestra je až tisícinásobné. „Chceme proto zakázat prodej pyrotechniky vyšší než kategorie F1 ve stáncích a celkově zpřísnit prodej petard a rachejtlí z kategorie F3. Bude možný pouze pro odborníky s licencí.“

Stejný zákaz platí i v okolních zemích, v Německu, Rakousku i Slovensku. V Polsku se o něm aktuálně diskutuje. „Nechceme, aby k nám obyvatelé z okolních zemí jezdili nakupovat petardy a rachejtle, protože to často končí zraněním či vznikem požáru,“ dodal Hladík.