České dráhy ukázaly, jak roste opravárenská hala vlaků v Chebu. Hotová je třetina

Práce se nyní přesunou do interiéru 176 metrů dlouhé haly se třemi kolejemi. Nad nimi bude umístěn jeřáb s nosností 12,5 tuny, který umožní výměnu komponentů, montovaných na střechy vlakových souprav. Stavba by měla být dokončena v polovině příštího roku. Přestože stavba pokračuje podle plánu, problémy se jí nevyhnuly.

Podle stavbyvedoucího Petra Brona ze společnosti TSS Grade bylo nutné například řešit podloží, které bylo na místě stavby jiné, než předpokládal projekt.

Zároveň s halou roste i zázemí pro pracovníky střediska včetně dílen. Zajímavostí je, že většinu zdících prací obstarává robot.

„Dnes jsme si potvrdili, že práce běží podle harmonogramu. Věřím, že nejpozději v polovině příštího roku budou moci do nové průjezdné haly v Chebu vjet první vlaky. Díky tomu se podaří údržbu koncentrovat do jednoho místa, celý proces se významně zefektivní a dojde i ke snížení nákladů. Vlaky se budou do provozu vracet rychleji a ve špičkové kondici,“ předeslal místopředseda představenstva Českých drah (ČD) a náměstek pro servis Michal Kraus.

Doplnil, že Cheb představuje jediné středisko údržby ČD v Karlovarském kraji. „Nově budované kapacity v Chebu budeme využívat jednak pro údržbu námi provozovaných vozidel, zejména pro soupravy, které patří k tomu nejmodernějšímu, čím ČD disponují. Máme ale zájem tuto kapacitu nabízet i jiným dopravcům, nevyjímaje ty, kteří jezdí v zahraničí a nemají to k nám daleko,“ upřesnil Kraus.

Práce na novém středisku se nyní postupně přesouvají pod střechu. Začne budování opravárenského kanálu, technologických pracovišť, rozvodů pro jednotlivé technologie a zázemí dílen. Nebudou chybět sklady i nové kanceláře a šatny pro zaměstnance. Následně začne stavba železničního spodku, svršku a trakčního vedení.

Hala bude vybavená moderními technologiemi, které pomohou snižovat její energetickou náročnost. Na střeše je plánováno osazení fotovoltaiky a technologie ke sběru a dalšímu využití dešťové vody. Vytápění haly bude zajišťovat kombinace plynové kotelny a tepelných čerpadel. Kromě samotné části pro servis vozidel se zaměstnanci mohou těšit například na důstojné sociální zázemí a nové dílny mechaniků a elektromechaniků.

Nová hala nahradí původní opravárenské středisko, které vzniklo už v 19. století. „Bude to něco úplně jiného. Délka kolejí ve staré hale byla v násobcích 25 metrů, zatímco tady jsme na 170 metrech. Bude tady moderní vybavení, což znamená, že budeme moct pracovat i na opravách, které v původní hale dělat nešly,“ řekl Vladimír Janoušek, ředitel Oblastního centra údržby Západ ČD.

Zdůraznil, že v původní opravárenské hale se muselo kvůli délce současných vlaků pracovat i venku nebo bylo nutné vlaky posílat na opravy a údržbu jinam. Nová budova poskytne zázemí pod jednou střechou pro naprostou většinu vlakových souprav, které v Česku jezdí. V souvislosti s rozšířením a modernizací opravárenského centra se počítá i s navýšením počtu specializovaných pracovníků.

„Konkrétně na Chebsku nemáme problém s náborem. Bude to vysoce kvalifikovaná práce na moderních vlacích. Myslím, že tohle lidi přitáhne. Navíc ti zaměstnanci, kteří budou mít zvýšenou kvalifikaci, speciální dovednosti nebo profese navíc, budou i dobře ohodnoceni. Sami si rovněž vychováváme mladou generaci. Nově tady bude celkem asi 200 zaměstnanců, oproti předchozímu stavu to je nárůst tak o pětinu,“ dodal Janoušek.

ČD budou v modernizaci servisní infrastruktury pokračovat i na dalších místech v Česku. V minulém roce zahájily kromě Chebu i stavbu opravárenské haly v Havlíčkově Brodě a obdobné investice plánují v Českých Budějovicích, Olomouci nebo Praze. Do rozvoje servisního zázemí chtějí do roku 2031 investovat asi 13 miliard korun.

20. května 2024