Rekonstrukce Lokomotivy v Chebu začne později, zdržuje ji výběr projektanta

Důvodem jsou administrativní problémy při výběru dodavatele projektové dokumentace.

„Už delší čas se snažíme vybrat ve výběrovém řízení projektanta, jenže neúspěšní účastníci soutěže se stále odvolávají. Už jsme letos chtěli začít pracovat, ale obávám se, že budeme rádi, když se podaří dokončit projekt. Samotná realizace nejspíš začne až v roce následujícím,“ netají se skepsí zástupce chebského starosty Pavel Pagáč.

Projekt, který by měl přispět k úsporám energií při provozování haly, přijde podle předběžných odhadů na bezmála šedesát milionů korun. Přibližně polovinu této částky by město mohlo získat z dotací, které vypisuje ministerstvo životního prostředí.

Kromě haly město chystá i další úpravy sportovního areálu. „Máme už hotovou studii a zadali jsme další stupeň projektové dokumentace. Jde o obměnu hřišť, kdy se bude hřiště s umělým povrchem rekonstruovat a vedle vznikne další, tentokrát s živým trávníkem. Chceme také postavit novou tribunu, která lidem citelně chybí, a tak si odhlasovali v rámci akce Projekty pro město, což je jakási forma participativního rozpočtu, že zde chtějí mít tribuny mobilní. Takže na jaře budou moct návštěvníci fotbalových zápasů využívat alespoň tohle provizorium,“ podotkl Pagáč a doplnil, že mobilní tribuny se budou hodit i při dalších akcích ve městě, jako jsou například Valdštejnské slavnosti, FIJO a podobně.

Areál TJ Lokomotiva na chebských Hradčanech pochází z roku 1952. V sedmdesátých letech prošel nákladnou rekonstrukcí. Tím však větší investice do sportoviště skončily.

Tělovýchovná jednota Lokomotiva, které před lety areál patřil, nemohla zvládnout péči o chátrající budovy a utáhnout milionové náklady na provoz. V naději, že se jí podaří překonat finanční problémy, si v prosinci 2007 půjčila od města osm milionů korun. Jenže to nepomohlo. Správa a údržba rozsáhlého areálu byla nad možnosti sportovců. V souladu se smlouvou o půjčce proto TJ Lokomotiva převedla v roce 2013 celé sportoviště do majetku města. To se nyní snaží zchátralý areál postupně opravit a zmodernizovat.