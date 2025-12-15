V Chebu hoří bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

  10:38
V Chebu hoří budova bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a zjišťují, zda uvnitř nikdo není. Objekt je dlouhodobě nevyužívaný a v havarijním stavu. Prostory často využívají bezdomovci.
Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)
Další 2 fotografie v galerii

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025) | foto: HZS Karlovarského kraje

O požáru po čtvrt na jedenáct informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„V Chebu hoří bývalý domov pro seniory. Vyhlášený je II. stupeň požárního poplachu, povolaná je také jednotka z Německa,“ sdělil Kasal.

Aktuálně hasiči požár hasí a zjišťují, zda uvnitř někdo není. „Podle informací od oznamovatele objekt často využívají lidé bez domova,“ vysvětlil mluvčí. Objekt je v havarijním stavu.

Podle ředitele chebských strážníků Pavla Janošťáka je areál v soukromém vlastnictví. „Není problémovým místem, kam by městská policie k lidem bez domova vyjížděla pravidelně,“ řekl ČTK Janošťák.

Na místě jsou i zdravotničtí záchranáři.

Autor: