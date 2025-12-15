O požáru po čtvrt na jedenáct informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.
„V Chebu hoří bývalý domov pro seniory. Vyhlášený je II. stupeň požárního poplachu, povolaná je také jednotka z Německa,“ sdělil Kasal.
Aktuálně hasiči požár hasí a zjišťují, zda uvnitř někdo není. „Podle informací od oznamovatele objekt často využívají lidé bez domova,“ vysvětlil mluvčí. Objekt je v havarijním stavu.
Podle ředitele chebských strážníků Pavla Janošťáka je areál v soukromém vlastnictví. „Není problémovým místem, kam by městská policie k lidem bez domova vyjížděla pravidelně,“ řekl ČTK Janošťák.
Na místě jsou i zdravotničtí záchranáři.