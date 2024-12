Méně vytížené zastávky budou jen na znamení. Chebskou MHD čekají změny

V souvislosti se změnami jízdních řádů na železnici dojde od Nového roku k časovým posunům odjezdů a příjezdů autobusů MHD. Podle Lukáše Siřínka, prokuristy společnosti Dopravní podnik Cheb, která MHD v Chebu provozuje, se však nové jízdní řády změní pouze minimálně.

„Chystané změny jízdních řádů chebské městské hromadné dopravy, které začnou platit od 1. ledna, nebudou nijak významné. Nicméně jsme k nim přistoupili z důvodu, že se mění některé časy odjezdů vlaků a dálkových autobusů,“ uvedl Lukáš Siřínek.

Cílem je podle něj jednotlivé linky sladit tak, aby na sebe a na další spoje co nejvíc navazovaly. Předestřel rovněž, že ke změnám jízdních řádů dochází pravidelně, někdy také na základě podnětů od cestujících nebo přímo od chebské radnice. „Přesto by lidé měli novým jízdním řádům začátkem nového roku věnovat pozornost,“ konstatoval.

Jízda bude plynulejší

Další chystanou novinkou v chebské MHD je změna některých běžných zastávek na autobusových linkách na zastávky na znamení. To umožní řidiči, aby v případě, že na zastávce nikdo nečeká a ani se nechystá z autobusu vystoupit, zastávkou projel.

„Odpadá tak brzdění, otevírání dveří autobusu a opětovné rozjíždění. Společnosti novinka přinese úspory ekonomické, provozní a potenciálně i časové. Navíc bude jízda plynulejší, rychlejší a pro cestující pohodlnější,“ vysvětlil Siřínek.

Které zastávky budou nově na znamení, určily údaje z palubních počítačů v autobusech. Ty totiž podrobně evidují množství nastupujících i vystupujících lidí a také čas, který na zastávce autobus stojí. Právě zastávky, které jsou nejméně vytížené, se zapojí do nového systému.

„Už jakmile člověk na zastávce stojí, je to dostatečné znamení, že má zájem do autobusu nastoupit. Samozřejmě může na vůz mávnout, to není nic proti ničemu. A pokud bude chtít cestující na některé z těchto zastávek z autobusu vystoupit, stačí, když v dostatečném časovém předstihu od zadních dveří zazvoní, a tak dá signál řidiči, že požaduje, aby autobus zastavil. Pro větší přehlednost je ve vozech k dispozici hlášení zastávek. Cestující se tak dozví, na jakou zastávku právě přijel, která je další a případně i to, zda je na znamení,“ popsal Siřínek.

Novinkou, která se objevila v chebských ulicích vůbec poprvé, je i vánoční autobus. Vůz je ozdobený polepy se svátečními motivy a za šera je nasvícený žárovičkami. Jezdit bude po celý advent, o Vánocích a první týden následujícího roku. Provoz ukončí 6. ledna, kdy vánoční svátky oficiálně končí. „Vánoční autobus jezdí na všech linkách ve městě, aby si ho užili cestující v celém Chebu,“ doplnil Lukáš Siřínek.