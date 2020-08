Velkolepá letecká přehlídka připomněla 100. výročí prvního leteckého učiliště

Jedním z hlavních taháků jediného letošního českého Leteckého dne byl totiž bezesporu hydroplán Consolidated PBY Catalina. Stroj v bílé barvě s americkými imatrikulacemi přiletěl z Velké Británie. V letovém deníku by zájemci mohli nalézt i bojové operace z druhé světové války.

„Tato letadla zle zatápěla nepřátelským ponorkám. Nebyly to jen bezbranné létající čluny, mohly nést hlubinné nálože, případně torpédo,“ popsal nasazení Catalin ve válečném konfliktu pořadatel leteckého dne Luděk Matějíček.

Dalším hrdinou druhé světové války byl stroj Supermarine Spitfire ve verzi Mk.XVIE. Špičkový stíhací letoun významně ovlivnil leteckou bitvu o Anglii. Dalšími pamětníky druhé světové války byly v Chebu například dva cvičné stroje Harvard Mk. II.



Ať už ale šlo o historické či novodobé letouny, jedno měly všechny společné. Do vzduchu se v sobotu dostaly až s několikahodinovým zpožděním. „Přírodu ovlivnit nedokážeme. Každopádně kvůli zdržení nebudeme rušit žádné z vystoupení,“ komentoval zhruba v době, kdy měly první stroje startovat a kdy nebe halila temná oblaka, z nichž crčel vytrvalý déšť, počasí Matějíček.

Vynechat jakýkoliv bod programu by byla obrovská škoda. Vždyť příležitost vidět v akci československý cvičný letoun L 29 Delfín či výše zmiňované druhoválečné stroje se nenaskytne každý den. Skutečně dechberoucí show si při návštěvníky chebského leteckého dne připravil pilot vrtulníku Bö 105, který do roku 2001 vyráběla společnost Masserschmitt-Bölkov-Blohm a své času je používali například i čeští záchranáři.



Když se piloti odmítají řídit fyzikálními zákony

To, co pilot na pošmourném nebi s nízkými mraky předváděl, vypadalo, jako by si ani nelámal hlavu s fyzikálními zákony. „V tom vrtulníku bych nechtěl sedět,“ utrousil jeden z návštěvníků poznámku v okamžiku, kdy viděl stroj vrtulí dolů. A to byla jen jedna z mála figur, které velezkušený pilot Rener Wilke užaslým divákům předvedl. „Zjednodušeně řečeno dokáže s vrtulníkem to, co jiní letečtí akrobaté s normálním letadlem,“ popsal stručně Wilkeho umění Luděk Matějíček.



Ještě jednu komplikaci, přesněji řečeno několikahodinové zdržení přineslo sobotní deštivé dopoledne a část odpoledne. Kvůli počasí totiž v avizovaném termínu nepřiletěly stíhací Gripeny. Ty měly nad chebským letištěm v 15 hodin předvést simulovaný zásah proti narušiteli vzdušného prostoru České republiky. Prakticky totožný program čeká na návštěvníky leteckého dne i v neděli. S výjimkou rozmarů počasí.