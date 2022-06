Podvod komunistické StB s falešnou hranicí připomíná v Chebu nová tabule

Informační tabule vznikla na náklady města Cheb. Stojí na místě, kde silnici do Německa kříží takzvaná signálka. Základní informace na panel připravila Společnost pro výzkum zločinů komunismu, autorkou textů je spisovatelka Václava Jandečková.

„Na tomto místě by v průběhu následujícího roku měly vyrůst i další cedule o historii ostře střežených hranic a signálky, která tu železnou oponu kdysi lemovala. Mnozí z mladší generace už nevědí, jak to tu v dobách socialismu vypadalo,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Akce Kámen se týká období od roku 1948 až 1951, kdy na řadě míst západního pohraničí vznikaly domnělé státní hranice s falešnými německými celnicemi a úřadovnami americké vojenské kontrarozvědky. Byly to důkladně promyšlené léčky dotažené téměř k dokonalosti.

V budově údajné německé celnice se pohybovali příslušníci Státní bezpečnosti v amerických uniformách, na zdech visely americké vlajky a z rádia se linuly zahraniční hity. Uprchlíkům byly nabízeny americké cigarety, dětem pak švýcarská čokoláda. Smyslem bylo přesvědčit oběti, že už jsou v bezpečí pod ochranou amerických úřadů.

Pak bylo jednoduché získat od nich další jména, informace, kontakty. Jenže cesta z falešné úřadovny nevedla na vysněný Západ, ale zpět do vnitrozemí, před soud a do vězení.

Trpkou zkušenost má s akcí Kámen například rodina Josefa Šikoly, která se o odchod do ciziny pokusila několikrát. Po zatčení na falešné hranici v Chebu přišli Šikolovi o poslední zbytky majetku, který jim zbyl po znárodnění pracně vybudovaného podniku na Jablonecku. Za pokus o opuštění republiky byli manželé Judita a Josef odsouzeni na tři a dvanáct let nepodmíněně, jejich tehdy osmnáctiletý syn Mirko dostal šest let.