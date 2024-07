Chebská radnice musí kvůli korozi uzavřít lávku přes trať do Hájů

„Na základě podrobného posouzení a analýzy korozního průzkumu všech okrajových podmínek a znalosti vlastní konstrukce lávky doporučila společnost Pontex bezodkladně zahájit příslušné správní úkony nutné k uzavření lávky tak, aby bylo možné lávku uzavřít pro jakýkoliv provoz k 1. srpnu a v roce 2025 celou lávku demontovat,“ uvedla Simona Liptáková, tisková mluvčí chebské radnice.

Problémy technického rázu s tímto přemostěním železniční trati do Německa už řešila v minulosti chebská radnice.

„V roce 2018 byla lávka dočasně uzavřena rovněž kvůli výraznému koroznímu oslabení nosných ocelových prvků. Most byl ve stavu, kdy provádění běžné údržby nemohlo účinně prodloužit jeho životnost či zvýšit účinnost. Okamžitě byla přijata opatření, aby most mohl být znovu otevřen a využíván pro pěší a cyklisty. Doba užívání takto opravené lávky byla stanovena na pět let s následným ročním prodloužením. Předpokládalo se, že sanační práce vydrží déle, než se nyní prokázalo,“ vysvětlila mluvčí.

Na současné degradaci se výrazně podílelo souběžně několik faktorů, jako jsou povětrnostní i fyzikální podmínky, údržba z 80. a 90. let či používaný nevhodný posypový materiál.

Radnice už pracuje na přípravě projektu nového přemostění tratě, a to formou přesýpaného objektu z Hájů do ulice Antala Staška. Stavět se má na jaře 2025 a nová lávka by měla začít sloužit, pokud vše vyjde podle plánů, do jednoho roku.