S rozvojem cestovního ruchu v Karlovarském kraji má pomoci i nová anketa

„Chceme s pomocí veřejnosti představit i méně známá místa v Karlovarském kraji, jež si ale pozornost návštěvníků rozhodně zaslouží. A to s důrazem na udržitelný cestovní ruch, který zohledňuje potřeby návštěvníků i obyvatel území,“ uvedla zastupitelka kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.

Osobností je Michal Urban

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. Osobnost cestovního ruchu a Počin cestovního ruchu. O vítězích rozhodla odborná porota složená ze členů Komise lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, Rady Karlovarského kraje a profesních odborníků. V kategorii Osobnost skončil na prvním místě Michal Urban, ředitel společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge.

„Nesmírně mne to těší, považuji to za ocenění nejen pro mne, ale pro všechny týmy, které se podílely na zápisech do UNESCO. Ať už to byli lidé z obcí, měst, kraje či národního památkového ústavu. Je to impuls pokračovat v započaté práci. Protože nyní připravujeme nové projekty pro další období, doufám, že i toto ocenění přispěje k tomu, abychom pracovali ještě lépe,“ uvedl Michal Urban.

Krakonoš i botanická zahrada

Spolu s ním uspěli Jiří Richter, majitel a ředitel hotelu Krakonoš, a Jiří Šindelář, ředitel Bečovské botanické zahrady.

„Mne potěšila už samotná nominace. A pak také to, že jsem dostal tolik hlasů, vlastně nejvíc z hoteliérů. Věřím, že anketa se stane každoroční tradicí, kdy se budou oceňovat i výkony v recepci, v obsluze, balneoprovozech i jinde. Ti lidé si to zaslouží, protože ta práce je v tomto odvětví velmi tvrdá,“ řekl Jiří Richter.

Rovněž pro ředitele Bečovské botanické zahrady Jiřího Šindeláře byla velkým vyznamenáním už nominace. „Dá se říct, že všichni nominovaní jsou v rámci aktivit cestovního ruchu v kraji opravdu giganti. A to ocenění navíc, to je pro nás závazek, abychom v naší práci i nadále pokračovali,“ řekl.

Začala nová kampaň

Na pomyslných stupních vítězů v kategorii Počin se umístila nejvýše rekonstrukce Císařských lázní, druhé místo patří Mariánským Lázním, které získaly status klimatických lázní, a na třetí pozici skončil jedinečný chebský fenomén Historické krovy.

V průběhu slavnostního předávání cen byla rovněž na krajských sociálních sítích spuštěna nová kampaň s názvem #ukazkraj, zaměřená právě na cestovní ruch. Jejím cílem je ukázat krásná a netradiční místa v regionu, a podpořit tak povědomí a sounáležitost obyvatel s regionem.