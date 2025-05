V útulně u Kraslic přespí až dvanáct turistů. Usuší si tu prádlo i dobijí mobil

Díky aktivitě Destinační agentury Krušnohoří by na této oblíbené turistické trase mělo vzniknout celkem jedenáct podobných nocovišť. Úplně první útulnu na stezce je možné najít v Kovářské na zahradě společenského centra Krušnohorský poutník v sousedním Ústeckém kraji.

Nová útulna či nouzové nocležiště ve Sněžné turisté najdou poblíž kostela sv. Jakuba, patrona poutníků. Ve stylové dřevěné chatce mohou přespat, odpočinout si, ale v případě nepohody či špatného počasí si tu třeba usušit prádlo nebo dobít mobilní telefon.

„Sněžná je na celé trase první útulnou při příchodu turistů do Krušných hor od západu. O co obtížnější ji bylo vybudovat, o to více se těšíme, jak bude sloužit poutníkům na jejich cestě Krušnými horami,“ uvedl Jan Kerner, zástupce ředitele Destinační agentury Krušnohoří.

Autorem architektonického návrhu nové útulny je Ondřej Bundil z architektonické kanceláře COHAB, postavila ji společnost JH STAV GROUP.

Dřevostavba nabízí osm lůžek na patrových postelích, další 3 až 4 místa se pro nouzové přespání najdou ještě na podlaze. Za využití útulny se neplatí, nocležníci ale mohou poskytnout dobrovolný příspěvek. „Hned první den, kdy se tady na začátku května při jejím slavnostním otevření sešlo okolo stovky turistů na výšlapu z Kraslic do Sněžné, si už první dvě dvojice turistů vyzkoušely její zázemí přes noc,“ dodal Kerner.

Celkové náklady na vybudování útulny ve Sněžné přesáhly 1,5 milionu korun, přičemž rovným milionem na ni v rámci svého grantu Podpora regionů přispěla Nadace ČEZ. Kromě této útulny by v Karlovarském kraji měly postupně vyrůst ještě další čtyři – v Přebuzi, Horní Blatné, Abertamech a Nových Hamrech. Další pak přibudou v Ústeckém kraji.

Stezka Českem, spojující skrze Krušné hory Karlovarský a Ústecký kraj, je jedním z nejatraktivnějších projektů pěší turistiky v České republice. Ročně po ní projdou desetitisíce lidí.