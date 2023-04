Mariánské Lázně nabídnou České poště výměnu historické budovy za jiný objekt

Možnost stěhování do jiného objektu naznačil na pondělní tiskové konferenci v souvislosti s rušením poboček Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty. „Pokud najdeme jiné prostory, sídlo přestěhujeme,“ řekl Štěpán.

A město Mariánské Lázně mu chce vyjít vstříc. „Máme nabídku, kterou chci ale nejdříve udělat České poště,“ konstatoval starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Bez bližších podrobností potvrdil, že se týká právě možnosti přestěhovat zbylou mariánskolázeňskou pobočku do nových prostor. „Nebylo by to ale hned zítra,“ doplnil starosta.

Opatřením České pošty padla za oběť pobočka v Úšovicích. Ta byla uzpůsobená pro zdravotně postižené. V lázeňském centru bezbariérový přístup chybí, i když Česká pošta připravuje vybudování plošiny pro vozíčkáře. „Uvažoval bych o nabídce výměny takříkajíc kus za kus. Ale pobočka v Úšovicích má malé zázemí. Nedovedu si představit, jak by to šlo zařídit,“ doplnil Hurajčík.

Nejproblematičtější je situace ve Varech

Do jednání s vedením České pošty chce starosta Mariánských Lázní jít po schůzce, kterou svolal hejtman Petr Kulhánek. Té se zúčastnili zástupci měst, jichž se rušení poboček týká.

„Jako nejproblematičtější vnímám situaci v Karlových Varech, kdy zbudou jen tři pobočky. Navíc Česká pošta uvažuje o prodeji budovy té hlavní,“ řekl hejtman. V Tescu, kde byla pobočka uzavřená už k 1. březnu, eviduje zájem o zřízení Pošty Partner.

Redukci počtu poboček hejtman rozumí. „Musí být ale provedená se znalostí území a dostupnosti pošty. Rád bych, aby zůstala zachovaná jejich síť v optimální dostupnosti i v souvislosti s bezbariérovostí jednotlivých poboček, vzhledem k reliéfu města a dalších aspektů,“ dodal Petr Kulhánek.