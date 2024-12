Ceny tepla v kraji poletí příští rok nahoru. Největší dodavatel zdražuje

Pro Sokolovskou uhelnou jsou současné ceny ekonomicky neúnosné. „V letech 2021 až 2023 dodávala Sokolovská uhelná teplo pod průměrem cen v ostatních částech republiky a nesla ke své tíži část nákladů,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí SUAS GROUP.

Neúnosným se tento stav podle jejích slov stal kvůli útlumu těžby a s ním spojenými zvyšujícími se náklady na palivo. „Rostou i další vstupy na výrobu a distribuci tepla, kdy jde mimo jiné o opravy technologií, personální náklady či částečnou náhradu výroby tepla z uhlí plynem,“ vysvětlila Pavlíková.

Cenu tepla společnost měnila už od 1. října letošního roku, protože musela dorovnat své náklady na výrobu tepelné energie za rok 2024. Konkrétně pro Karlovarsko cena narostla přibližně o 97 korun za gigajoule, pro Nejdek pak o 88 korun.

„I po celkové změně se ale cena tepla vyrobeného Sokolovskou uhelnou pohybuje pod průměrem cen ze srovnatelně velkých zdrojů v České republice. Samozřejmě je nutné brát v potaz i další možné navýšení ceny tepla ze strany odběratelů pro koncové zákazníky, tedy například domácnosti v Karlovarském kraji,“ podotkla Pavlíková.

Cena ve Varech vzroste skokově

Na poměrně razantní růst cen se musejí připravit domácnosti, které teplo odebírají z Karlovarské teplárny. „Stoupne z 855,22 korun na 1181 za gigajoule,“ potvrdil Karel Holoubek, majitel společnosti Karel Holoubek Trade Group, do jejíhož portfolia teplárna spadá.

Skokový nárůst ceny za teplo je podle něj daný tím, že poslední tři roky měla teplárna nadstandardně nízké ceny od dodavatele. „Vypadá to hrozivě, ale vlastně se teď srovnáváme s průměrnými cenami v republice,“ podotkl Holoubek. I tak se ovšem Teplárna Karlovy Vary drží oproti jiným dodavatelům spíš v nižší cenové hladině.

SUAS Teplárenská Komplex ve Vřesové i Elektrárna Tisová dodávají teplo odběratelům, kterými jsou mimo jiné společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group, odštěpený závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, TEBYT Bukovany a Citice, HATESPO v Habartově nebo Teplárenská Nové Sedlo. Oba uvedené zdroje zásobují teplem celkem 52 tisíce domácností v Karlovarském kraji, dále školy a školky, nemocnice i podniky. Ročně dodají do veřejné sítě přibližně dva miliony gigajoule tepla.

Zdražení bude muset do cen pro koncové odběratele promítnout i městská společnost Teplo Chodov. O kolik přesně stoupne části obyvatel města cena, v současné době není schopný jednatel společnosti Zdeněk Süssenbeck říct. Ta současná je 828,42 korun za gigajoule. „Novou teprve vypočítáváme,“ vysvětli, proč zatím nemůže být konkrétnější.

Nicméně zdůraznil, že společnost do nové ceny zahrne jen oprávněné náklady v souladu s cenovým rozhodnutím. „Je to formulka, kterou se zaklínají všichni, ale my to tak prostě máme,“ podotkl Süssenbeck.

Vedle zvýšené ceny od výrobce budou mít na konečnou fakturu pro domácnosti vliv například i investice. „Chystáme modernizaci dvou výměníkových stanic, které máme ve správě. Na ten šrot se už nemůžu dívat,“ naznačil jednatel.

Předpokládá nicméně, že městská firma zdraží svým odběratelům teplo přibližně v rozsahu, v jakém se mění cena od dodavatele.

Situaci v Chodově komplikuje skutečnost, že kvůli nedořešeným sporům o rozvody a dodávky tepla, ho ve většině města dodává společnost Marservis. Ta razí úplně jinou cenovou strategii. Už její současná cena je v porovnání s tou od Tepla Chodov o více než 200 korun vyšší.