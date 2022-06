Chebský komín uprostřed města ožil, čapí rodinka vyvedla čtyři mláďata

Na komín má Monika Dohnalová výhled ze svého bytu. Před pár lety byla směrem na komín nainstalovaná kamera, která čapí rodinku vysílá živě na webové stránce.

„Dnešním dnem se na komíně nachází čtyři mladí čápi. Každý rok k nám nejdříve přiletí čápice, potom až čáp. U nás je to unikát, většinou to bývá přesně naopak. Všechno podrobně sledujeme. Máme odečtený kroužek, díky kterému jsme zjistili, že neodlétají do teplých krajin, ale pouze na jih Německa. Čápi se k nám tak vrací už v polovině února a odlétají na konci srpna,” uvedla Dohnalová.

Koncem dubna přicházejí na svět mladí, koncem května už mají kabátky z prachového peří, v červnu začínají protahovat křídla a při poskakování na hnízdě trénují na svůj první let.

Na Facebooku je skupina, která nese název Chebští čápi, kde obyvatelé a pozorovatelé sdílí nejaktuálnější informace o tom, co se v hnízdě děje. Přidávají se tam i jejich kolegové z okolních lokalit. Hodně aktivní jsou lidé z Františkových Lázních. Čápy pozorují i v Mariánských Lázních - Úšovicích.

Z okna studijního centra Basic sledují novinky v čapím hnízdě pravidelně už čtvrtým rokem. Mají zde jakousi pozorovatelnu s dalekohledem.

„Skupinu jsem založila už v roce 2010, kdy jsem si čapího hnízda na komínu všimla. Do té doby o tom nikdo moc nevěděl. Přidávala jsem tam fotky a videa, než tam byla dána kamera. Chtěla jsem, aby se čapí rodinka dostala do povědomí občanů. Největší radostí pro nás je, když se zkouší stavět na nohy a začínají protahovat křídla. Je krásné pozorovat jejich první krůčky,“ poznamenala Dohnalová.

V loňském roce jedno z čápat přišlo o pařát, který se mu na hnízdě zamotal do zbytku provázku nebo vlasce. Při pokusu o první let spadlo na střechu obchodního centra. V záchranné stanici pro zvířata čápa zachránili a pařát nahradili protézou.

Další čápi byli pozorováni v Kynšperku nad Ohří, Nové Roli, Skalné, Sokolově, Teplé nebo Toužimi. Mláďata jsou ale potvrzená jen na hnízdech v Chebu, Mariánských a Františkových Lázních.