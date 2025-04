Problémové domy Ašští plánují proměnit na byty, vzali si kvůli tomu úvěr

Na bytový dům se tak nedávno změnila například bývalá umělecká škola v ulici Šaldova, kde radnice získala sedm bytů pro strategické profese a prostor pro dětskou skupinu.

„Pět bytů už je obsazených, dva máme zatím volné. Vykoupili jsme také bývalý noční klub v ulici Na Vrchu. Tady už je hotový projekt na devět bytů ve velikosti od 1+1 až po velké apartmánové byty v podkroví. Cena vychází celkem příznivě, je to přibližně 30 milionů korun na rekonstrukci celého domu, což je v průměru na byt asi 3,4 milionu. Aktuálně nás čeká výběrové řízení na zhotovitele a hned pak se začne pracovat na samotné přestavbě. Očekávám, že hotovo bude v příštím roce. Byty budeme dávat k dispozici nájemníkům podle městských zásad,“ informoval starosta Vítězslav Kokoř.

Městských nájemních bytů je přitom v Aši citelný nedostatek. Třináctitisícové město jich má k dispozici přibližně 260, z toho 107 v domě s pečovatelskou službou. Mladým lidem, kteří se chtějí osamostatnit, tak město nemá co nabídnout.

Zájem o menší byty je i mezi ašskými seniory. „Populace stárne a dá se očekávat, že bude přibývat lidí, kteří už péči a náklady na užívání většího bytu nebo domu nezvládnou. Mluvil jsem o tom s ředitelkou našeho domu s pečovatelskou službou a ta řekla, že by mohla okamžitě obsadit 10 bytů o velikosti 1+1,“ řekl starosta.

V Aši proto zvažují, že z rozlehlé budovy na Poštovním náměstí, kterou plánují koupit od České pošty, vybudují další dům s pečovatelskou službou. „Ovšem jen v případě, že se nám podaří sehnat dotace,“ nastínil starosta s tím, že v opačném případě půjde město opět cestou bytového domu, přičemž přízemní prostory by zůstaly k využití pro poštovní služby.

„V takovém případě nás bude opět čekat závod s časem, abychom stihli co nejvíc peněz vyčerpat do konce roku. Nabídku na odkup jsme od pošty už dostali, je to nějakých 17 milionů korun. Budova sice půjde do elektronické aukce, nicméně příslib prodeje máme. A pokud se podaří dům získat, začneme urychleně chystat projekt na až 25 bytů. Jasno by mohlo být v červnu,“ dodal Kokoř