Městům v kraji zoufale chybí nájemní byty pro mladé i odborníky

Problémy s nedostatkem bytů hlásí například Aš, která v minulosti takřka celý bytový fond rozprodala nájemníkům. Vše zhoršují i pendleři, kteří si byty u hranic pronajímají. Město proto začalo situaci řešit. Na bytovou výstavbu si vzalo před časem úvěr, který může čerpat až do výše 200 milionů korun.

Zatím nejnovějším přírůstkem do bytového fondu je osm nových bytů v objektu bývalé umělecké školy. Vedle toho se městský bytový fond rozrostl o byty v někdejší textilní průmyslovce v ulici Gustava Geipela.

V bývalé ubytovně Nedbalova město získalo dalších sedmadvacet bytů. Byty vzniknou i v bývalé ubytovně Moravská nebo z penzionu Na Vrchu. Třináctitisícové město aktuálně disponuje přibližně třemi stovkami bytů, více než třetina z toho počtu je ale v domě s pečovatelskou službou.

Byty chybí i v Mariánských Lázních. Město proto plánuje stavbu nových nájemních domů s byty v lokalitě Třešňovka, konkrétně v Bezejmenné ulici. Vyrůst by tu mělo až 140 nových nájemních bytů o velikosti 1+1 až 1+4.

„Mariánské Lázně aktuálně nemají žádný bytový fond a to je velký problém, zejména pokud sem chceme přilákat odborníky. Nemáme co nabídnout ani současným obyvatelům,“ vysvětlil tamní starosta Martin Hurajčík důvody, které vedly radnici k rozhodnutí pustit se do stavby.

Pozemky pro bytové domy město získalo za necelých 27 milionů korun i s hotovou projektovou dokumentací. Tu ale plánuje město ještě lehce poupravit tak, aby odpovídala dotačnímu titulu, který ministerstvo pro místní rozvoj avizuje vypsat na příští rok.

Přibližně 1200 bytů má ve svém vlastnictví město Cheb, z toho asi stovka leží ladem. „Nemůžeme je pronajmout, přestože je potřebujeme. Nejsou v dobrém technickém stavu a vyžadují rekonstrukci. Protože letošní hospodaření města skončí v mírném přebytku, rozhodli jsme se část peněz, nevyužitých v oblasti investic, nasměrovat do obnovy bytového fondu. Jde asi o tři miliony korun. Opravíme asi deset bytů,“ informoval chebský starosta Jan Vrba s tím, že město plánuje postupně zrenovovat a vrátit na trh všechny nevyužívané byty.

Necelých 130 bytů zbylo po privatizaci fondu k dispozici karlovarskému magistrátu. Pro potřeby krajského města je to žalostně málo, radnice nemá co nabídnout lidem z profesí, které město nutně potřebuje. Proto už dostává velice konkrétní obrysy několik projektů, které sice k hlad po městských bytech neukojí, ale radnici alespoň trochu rozváží ruce.

Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka právě absence městských nájemních bytů je jedním z důvodů, proč Karlovy Vary opouštějí lidé z důležitých profesí. „Nejde jen o učitele, lékaře či policisty, ale i daleko prozaičtější profese, jako jsou elektrikáři či instalatéři,“ podotkl Vaněk.

Město podle něj připravuje tři projekty, které by posílily bytový fond o dalších 156 bytů. Město usiluje jak o rekonstrukci menších objektů, v nichž by mohly vzniknout jednotky bytů, ale také úpravě například ubytovny v Úvalské ulici. Tam by podle Vaňka mělo vzniknout 60 bytových jednotek. Náklady na rekonstrukci objektů jsou vyčíslené na 108 milionů.

Největším projektem tohoto typu je pak adaptace ubytovny Drahomíra, kde by v obou jejích objektech mělo vzniknout 90 bytů. Náklady na rekonstrukci zatím radnice nevyčíslila.