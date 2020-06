Při větrné či sněhové kalamitě pomůže dopravě v Božím Daru nové značení

Nový informační systém pro řidiče by v Krušných horách mohl začít fungovat příští rok.

„Máme hotovou studii, bohužel je to tak finančně, respektive i technicky náročné, že nevíme, zda tuto akci stihneme letos zahájit,“ uvedl ředitel karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lukáš Hnízdil.



Zároveň doplnil, že systém spolu musí komunikovat a je třeba vyřešit různé přípojky na elektřinu a optické kabely. Přesto je podle starosty Božího Daru Jana Horníka studie už ve velmi pokročilém stavu.

„Před několika dny jsme měli jednání na ŘSD, kde jsme se domluvili na detailech. Mám dojem, že to bude velice dobře propracované a že to bude také sloužit jako vzor pro Harrachov nebo Červenohorské sedlo,“ řekl starosta.

Podle Lukáše Hnízdila fungují podobné informační systémy v zahraničí a na některých místech i v České republice, nicméně nikoli v takovém rozsahu, jako je v plánu v případě Božího Daru.

Vzhledem k tomu, že uplynulá zima byla velice mírná, kalamity se nejvyšším polohám Krušných hor spíše vyhnuly. Počátkem roku 2019 se ale silnice v okolí nejvýše položeného českého města uzavřely řidičům kvůli sněhu a silnému větru několikrát.

„Nejhorší je stav, kdy řidič dole vidí docela solidní počasí a jede na lyže. Dorazí do Jáchymova, tím ještě projede a na abertamské křižovatce už je počasí špatné. Na planině před Božím Darem přijde konečná. Tam už kolikrát řidič zapadne,“ popsal Jan Horník.

V takovém případě posílají Božídarští do míst horskou službu a silnice se poté musí uzavírat. Tomu by chtěli podle starosty předejít už v Dolním Žďáru u Ostrova. Tady by měli řidiči dostat signál, že do Jáchymova se ještě dostanou, ale třeba na abertamskou křižovatku či na Boží Dar už nikoli.

„Musíme také odlišit ty, kteří chtějí projet až k nám, od těch, kteří chtějí do Abertam,“ doplnil starosta.

Podle Lukáše Hnízdila vznikne v místě průmyslové zóny za Ostrovem okružní křižovatka, kterou zaplatí tamní investor. Řidiči se na této křižovatce budou moci otočit v případě, že nebudou moci dojet do svého cíle v horách.

Takzvané proměnné značení bude pokračovat od této křižovatky až na Jáchymov. O tom, kam až smějí lidé zajet, budou pravděpodobně rozhodovat silničáři. S nimi už zástupci Božího Daru při kalamitách spolupracují a spolupracovali v minulosti.

Lidi, kteří žijí v Božím Daru už řadu let, nepříznivé počasí nejvyšších míst regionu příliš nepřekvapuje. MF DNES oslovila letos v březnu několik Krušnohorců, podle kterých byla tentokrát zima opravdu zvláštní a nestálá.

Jeden z nich, který bydlí v nejvýše položeném městě Česka už 25 let, ironicky podotkl, že si město zřejmě vybralo letošní nadílku už loni. „Napadlo trošku víc sněhu, sice se to označovalo jako kalamita, ale ve skutečnosti to žádná kalamita nebyla. Dřív to tady bylo normální, jen sem jezdí více turistů než kdysi a lidé na to nejsou zvyklí,“ uvedl.

Kalamita na Božím Daru na začátku roku 2019