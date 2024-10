Kroužek malých hasičů ožil na přání maminek, hasiče překvapil zájem dětí

Kroužek už také motivoval několik dětí, aby v dospělosti zamířily do zásahové jednotky SDH Bor.

„Historicky zde podobný kroužek fungoval, ale později v podstatě zanikl. V roce 2011 nás oslovily maminky místních dětí s nápadem, zda bychom ho neoživili. S lehkou nadsázkou jsme řekli, že pokud bude u dětí zájem, nebráníme se. K našemu překvapení byl zájem značný a v září zmíněného roku začal kroužek fungovat. Záměr podpořila i obec Sadov, která je dodnes velice vstřícná, a vážíme si její podpory,“ nastínila motivy k vzniku Monika Píchová, starostka Sboru dobrovolných hasičů Bor.

V začátcích se vedoucí kroužku nechali inspirovat od ostatních oddílů.

„Museli jsme splnit požadavky odbornosti a absolvovat zkoušky na vedoucí mládeže. Také jsme se informovali například u kolegů v Jáchymově, co vše práce s malými hasiči obnáší. Postupně jsme se s dětmi začali účastnit soutěže v požárním sportu nazvané Plamen a dalších klání. V rámci soutěží jsme několikrát uspěli například na celokrajské úrovni, což je na tak malý oddíl slušný úspěch,“ doplnila Monika Píchová, která kroužek vede společně se svou dcerou Michaelou.

„Možná je to trochu netypické, že jsou vedoucí dvě ženy, ale s dětmi vycházíme skvěle a atmosféra je vždy velmi příjemná. Snažíme se nezaměřovat pouze na požární sport, což je taková královská disciplína, ale zároveň si děti odnášejí spoustu praktických znalostí a dovedností, které jim mohou pomoci i v běžném životě,“ dodala vedoucí.

Třicítka malých hasičů

V současnosti kroužek navštěvuje přes třicet malých hasičů ve věku od tří do třinácti let. Přihlásit se mohou i další. „Určitě se nebráníme novým členům. Dojíždějí k nám i děti z Hroznětína nebo Ostrova. Není tedy nutné, aby členy byly pouze malí hasiči z Boru a Sadova. Převládají u nás chlapci, i když v některých podobných kroužcích naopak mají více dívek. Ono se to i s léty různě mění,“ potvrdila vedoucí.

Velkým úspěchem je podle ní skutečnost, že několik dětských absolventů kroužku později posílilo Sbor dobrovolných hasičů Bor. „V tom je práce s mládeží velmi důležitá. Za fungování kroužku už tři malí hasiči prošli cestu až do řad naší zásahové jednotky. Možná to nezní jako vysoké číslo, ale bereme to jako veliký úspěch. Je to i velká motivace pokračovat,“ uzavřela Monika Píchová, starostka SDH Bor s tím, že bližší informace o činnosti kroužku naleznou zájemci například na Facebooku.