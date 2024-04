Tady je něco navíc. Na hladině Bílé vody v Chodově plave umělý ostrov

„Ponton má rozměry zhruba pětadvacet čtverečních metrů, do vody vedou jedny schůdky. Na jeho montáž přijela i těžká technika, do středu Bílé vody jej pak pracovníci dodavatelské firmy odtáhli na nafukovacím člunu,“ konstatoval mluvčí chodovské radnice Martin Polák. Umělý ostrůvek se na hladině Bílé vody objevil 9. dubna.

Umělý ostrůvek, který jako odpočinkové místo v letní sezoně ocení plavci, případně ti, kteří se chtějí jen slunit uprostřed rybníka, není jedinou novinkou na Bílé vodě. V současné době pokračují práce na parkovišti před areálem. Investorem však v tomto případě není město.

„Úpravy vstupu pod hrází Bílé vody začaly v loňském roce. Peníze na tuto akci jdou z takzvané ekomiliardy, tedy prostředků na zahlazení důlních škod,“ vysvětlil Polák. Město podle něj pouze zaplatí mobiliář. Parkoviště před Bílou vodou tak díky státní investici povyroste o 40 míst.

Součástí projektu je i skatepark, který doplní už fungující pumptrack. „Zhotovitel přislíbil konec prací zhruba v červnu, ještě před zahájením letošní letní sezony,“ doplnil mluvčí radnice.

Letos mají dva miliony korun

Do areálu přírodního koupaliště Bílá voda investuje Chodov už řadu let. Díky tomu se do lokality podařilo před třemi lety instalovat takzvané SOS Pointy. Přesně podle požadavků města je vyrobila firma Josefa Škardy z Nové Role.

Obsluha zařízení je jednoduchá. Po stisknutí tlačítka se volající spojí se stálou službou městské policie, které popíše situaci. Strážník pak na základě požadavků na dálku zpřístupní buď schránku s lékárničkou, nebo s automatickým externím defibrilátorem. Stojan je navíc vybavený i plovákem a házecím pytlíkem pro záchranu tonoucího.

Díky participativnímu rozpočtu se v Chodově podařilo zrealizovat už několik projektů. Například hřiště na pétanque v areálu BVC a slackline na hřišti v Tovární ulici. Těsně před realizací je discgolfové hřiště s devíti koši na Smolnickém kopci. Jeho slavnostní uvedení do provozu se plánuje na 8. května ve 12 hodin.

Na letošní participativní rozpočet má radnice připravené dva miliony korun. Tipy mohou lidé posílat do 31. května.