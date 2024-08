Mamince tří dětí v Lokti chyběla dětská skupina, tak ji pro ostatní sama založila

BiBouch sídlí vedle mateřské školy v loketské Sportovní ulici a skupina je určena pro děti od 1 roku do 6 let. „Když byly holčičky menší, hledali jsme, kdo by nám s nimi pomohl. Bohužel, v okolí jsme žádnou takovou službu nenašli. Mým dvojčátkům je teď 2,5 roku a já jsem začala přemýšlet, co budu dělat, až mi skončí mateřská. A jednoho dne ráno mne napadlo, když jsem si vzpomněla na svou zkušenost, proč si jednoduše neotevřít vlastní školičku a nenabídnout ostatním rodičům to, co tehdy chybělo nám,“ zavzpomínala Kristýna Hadáčková.

Na otázku, proč se dětská skupina jmenuje BiBouch, odpověděla, že na to se musíme zeptat jejího synka Štěpánka. „To je jeho slovíčko, které používal od dvou do čtyř let. Co znamená, nevím dodneška. Pokaždé, když jsme si mysleli, že už je to jasné, nás rychle vyvedl z omylu. BiBouch tehdy bylo všechno. A protože tahle dětská skupina je inspirovaná mojí rodinou a vůbec celý projekt je pojatý rodinným způsobem, zvolili jsme jako název tohle slovo se silným skrytým významem,“ vysvětlila.

Denní limit skupiny je 12 dětí, který se daří naplnit. Podle zakladatelky rodiče o novou službu zájem mají. „Mohou své dítě umístit do skupinky na jeden den i na pět dnů v týdnu. Prioritně jsme orientovaní na děti od 1 do 3 let, ale můžeme vzít i starší, pokud bude kapacita,“ doplnila. Děti zde mají k dispozici prostornou hernu a jídelnu, kde mohou trávit čas. Kromě toho skupina nabízí také tematické dny, které jsou zaměřeny na různé vzdělávací a zábavné aktivity.

Programu se mohou účastnit i rodiče

Rozrůstá se i lesní klub Farma u Kosího potoka ve Staré Vodě. Jeho zakladatelky plánují od září otevřít skupinku pro nejmenší děti do 3 let. „Máme lesní klub pro předškolní děti od 3 do 6 let, a jsme víceméně naplnění. I když jedno či dvě místa v týdnu bychom mohli ještě nabídnout. A nově od začátku školního roku otevíráme skupinku pro děti mladší tří let, která na Mariánskolázeňsku úplně chybí,“ vysvětlila Kateřina Filková.

Podle jejích slov je výhodou, že na farmě mohou takto malé děti celý dopolední program absolvovat společně s rodiči. „Obě skupiny jsou lesní, takže jsme převážně venku. Protože ale mladší děti budou přece jen víc a častěji uvnitř, aktuálně se pro ně buduje zázemí v lepším komfortu. Budou mít například vyhřívanou podlahu a k dispozici i větší hernu. Hodně nám s tím pomohlo město Mariánské Lázně,“ uvedla Kateřina Filková

Klub už registruje velký zájem i u rodičů mladších děti. „Máme už jen asi dvě volná místa. Maximální kapacita je 15 dětí, ale ne každé dítko chodí každý den, takže to vychází, že tu denně bude kolem 10 dětí,“ doplnila.

Daří se i Lesní školce Pod Lipami v Chebu. Podle Zdeňky Brožové si ani tady na nezájem rodičů nemohou stěžovat. „Od září máme zapsaných 19 dětí ve věku od 2,5 roku do 6 let. Pořídili jsme ještě spací maringotku pro polední odpočinek dětí, a tím máme zázemí kompletně hotové tak, jak jsme chtěli a potřebovali,“ dodala.