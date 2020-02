Krušnohorské počasí začalo přát běžkařům, mohou vyrazit do stop

„Jsme rádi, že sníh konečně napadl. Letošní čekání bylo extrémně dlouhé. Hlavně si přejeme, aby sníh co nejdéle vydržel,“ řekla Eva Nduwinama, manažerka společnosti První Krušnohorská, která se stará o údržbu tras v západním Krušnohoří.

Kdo chce nyní vyrazit na běžky, může se vydat například kolem Božího Daru včetně Ježíškovy cesty, okruhu Karlova běhu a Cínové stezky, na Eduard, Bučinskou cestou od Perninku na Jelení, z Jelení na Rolavu i k přechodu se Saskem, kde návštěvníky vítá nové občerstvení Celnice. V Německu se úpravy dočkala část Kammloipe a turistické trasy u Fichtelbergu.



„Určitě by bylo potřeba, aby ještě nějaký sníh připadl. Chybí totiž podklad a někde jsou trasy hodně podmáčené. Proto bychom byli rádi, kdyby i trochu mrzlo,“ uvedla manažerka.

Úprava stopy kvůli tomu zatím nebyla možná například na magistrále přes božídarské rašeliniště, problematické je to i v okolí Abertam.

Nový sníh ale netěší jen běžkaře. Zlepšil také podmínky ve skiareálech. V nich zatím lyžaři jezdili hlavně na technickém sněhu. Nyní se přidal ten přírodní. „Na sjezdovkách připadlo až třicet centimetrů čerstvého prašanu,“ uvedli dnes provozovatelé střediska na Klínovci.

Skvělé podmínky nabízí například také Skipot Potůčky, z nové nadílky se radují i na Bublavě.

Aktuální situaci mohou běžkaři sledovat na sociálních sítích, běžkařské aplikaci, webových kamerách či stránkách krusnehoryaktivne.cz.

Ti, kteří se na běžky nedostanou během pracovního týdne, nemusejí podle Evy Nduwimany zoufat. „O víkendu to určitě také bude možné,“ ujistila s tím, že v sobotu by navíc mohlo vyjít i počasí.

Na Božím Daru napadlo od začátku týdne do dnešního rána 42 až 47 centimetrů přírodního sněhu. Podle předpovědi meteorologů bude od čtvrtka do soboty sněžení slábnout. Lze očekávat, že každý den připadne zhruba od dvou do čtyř centimetrů sněhu. V noci ale budou teploty pod nulou, někde až minus osm, silný vítr bude postupně slábnout.

Začátkem příštího týdne by měla přijít obleva, ale poté by mělo připadnout dalších pět až deset centimetrů nového sněhu.