Policejní mluvčí Jakub Kopřiva řekl, že policejní hlídky vyjížděly k budově v neděli kolem 20. hodiny. Z Plzně povolali i zásahovou jednotku.

„Muž byl agresivní a s nikým nespolupracoval. Na místo byl přivolaný také policejní vyjednavač, který okamžitě po příjezdu začal s devětačtyřicetiletým mužem komunikovat. Po několika minutách se mu s ním podařilo navázat kontakt,“ řekl Kopřiva.

Vyjednávači poté muži rozmluvil nejen výhrůžky, že zaútočí na další spolubydlící, ale i ničení zbylého vybavení domu. Pak se policistům podařilo muže zadržet a převezli ho na obvodní oddělení.

Agresivního muže, který podle policie v minulosti nikdy nepracoval, zpacifikovali dřív, než přijela zásahová jednotka. Ta se tak mohla otočit a vrátit do Plzně, aniž by dojeli do Mariánských Lázní.

„Chebští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny hrozí muži až tříletý trest odnětí svobody. Muž je v současné době umístěný na psychiatrickém oddělení v nemocnici v Ostrově,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.