Karlovarský barman znovu bodoval, z mistrovství světa přivezl bronz

Vítězslav Cirok pracuje v karlovarském Grandhotelu Pupp. Jeho úspěch na soutěži, jejíž finále se uskutečnilo v australském Sydney, je nejlepším výsledkem české barové scény za poslední roky.

Kromě něj se do závěrečné TOP 10 probojovali reprezentanti Austrálie, Bulharska, Dánska, Kanady, Mexika, Norska (tím je jeho bývalý kolega Adrián Michalčík), Polska, Švédska a USA. Barmani reprezentují vždy tu zemi, kde aktuálně pracují.

Špičkový výsledek na mezinárodním klání se nerodil lehce. „Nejvíce jsme se obávali, že nám neprojde naše příprava, ingredience, které jsme převáželi přes hranice, ale to naštěstí dopadlo dobře,“ připustil karlovarský barman.

Za nejdůležitější moment australského finále soutěže považuje fakt, že se mu podařilo dostat se do finálové desítky. „Zvládli jsme to skvěle a ty největší obavy tím skončily,“ popsal Vítězslav Cirok pocity poté, co se probojoval mezi světovou elitu.

Na přípravu na finále neměl mnoho času. „Čistá příprava trvala asi jen 12 dní, ale trénoval jsem v podstatě celé dva měsíce. Musel jsem se věnovat hlavně přípravě drinků, konceptů, točení videí a hlavně přípravě celé prezentace včetně rétorické části,“ popsal poslední dny před finále Cirok.

Nápoje, které vytvořil v rámci World Class, najdou uplatnění i v jeho domovském Bechers baru Grandhotelu Pupp. „Budu s nimi dále pracovat. V přípravě jsem vsadil na jednoduchost a ingredience. Celé to bylo velmi inspirativní a dál zkušenosti z příprav a celé soutěže budu promítat do své práce,“ řekl bronzový medailista.

Stejně tak se v nápojovém lístku baru usadil i jeho stříbrný nealkoholický drink Happiness (Štěstí) z Mattoni Grand Drink. „Jak v nealkoholické, tak alkoholické verzi. S ginem totiž chutná skvěle. Je to variabilní drink,“ řekl krátce po červencovém finále klání v míchání nealko drinků Vítězslav Cirok. Při přípravě Štěstí vsadil na kombinaci chutí nepálského pepře a kdoulového kompotu.