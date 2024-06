Mariánské Lázně chystají balneopark, nabídne relaxaci pod širým nebem

„Konzultovali jsme záměr s řadou odborníků a všichni jej označují za jedinečný projekt, vzhledem k tomu, že v místě je k dispozici množství pramenů s velkou kapacitou a rozdílnou kvalitou vody. Navíc celé to údolí je součástí klimatických lázní,“ řekl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.

Areál by měl být otevřený a navazovat na lázeňské parky a klimatickou stezku. Sloužit by měl jako místo odpočinku a osvěžení v horkých letních dnech, pro návštěvníky by měl fungovat jako jakési venkovní lázně se studenou proudící minerální vodou.

Součástí budou pítka s minerální vodou, jezírka určená ke koupání či relaxační prvky jako například Kneippův chodník. Radnice pro něj vybrala místo v jižní části lázeňského města v údolí Pottova potoka, nedaleko známého přírodního parku u Prelátova pramene.

Inspirací pro Mariánské Lázně je podobný balneopark u Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníkách, kde se areál nachází ve volně přístupném parku. Lidé si v něm mohou vyzkoušet několik zastavení s brouzdališti, bazénky, střiky či nádržemi. Mezi návštěvníky je velmi populární.

Do konce roku chce mít mariánskolázeňská radnice hotovou studii a začít pracovat na projektu. Starosta Martin Hurajčík předpokládá, že půjde o dlouhodobější projekt, který by se měl budovat postupně.